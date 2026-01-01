Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 38
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 34
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Down

*



10 апр 2026 : 		 DOWN ищут подходящего человека для сведения

13 фев 2026 : 		 Новое видео DOWN

22 дек 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает новый DOWN осенью

21 ноя 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме DOWN

2 сен 2025 : 		 Новый альбом DOWN может выйти летом

12 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN

5 авг 2025 : 		 DOWN где-то в середине процесса

14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DOWN ищут подходящего человека для сведения



zoom
Kirk Windstein в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«А всё готово. Альбом записан. Мы пытаемся найти.… Поскольку мы сами его спродюсировали, это не значит, что мы ищем продюсера. Работа выполнена. Нам просто нужно найти подходящего человека, который сведет его должным образом. Этим сейчас и заняты. Однако мы надеемся, что успеем все сделать и выпустить пластинку где-то в октябре или около того»

Он также рассказал о взаимопонимании между ним и его коллегами по группе при написании песен:

«Все было просто потрясающе. Это реально сработало — когда мы начали сочинять материал для новой пластинки, было ощущение, что мы вернулись в 90-е или что-то в этом роде, записывая альбом "NOLA" [дебютный альбом DOWN]. У каждого есть свои идеи. У одного парня есть рифф, а потом у кого-то есть что-то, что работает с этим риффом. Учитывайте, что Jimmy Bower, который играет на гитаре в EYEHATEGOD, начинал как барабанщик. Я всегда шучу над ним — это даже не шутка; это правда, я такой: "Чувак, ты гораздо лучший барабанщик, чем гитарист. Но ты идеально подходишь для EYEHATEGOD", единственной группы, в которой он играет на гитаре. Но Jimmy умеет сочинять убойные риффы. Это успешно делает еще и наш басист Pat. И вот чего многие люди не знают, так это того, Phil Anselmo не только замечательный автор песен и аранжировщик, но он еще и отличный автор риффов. Три из 10 песен на альбоме в значительной степени принадлежат ему; каждая часть принадлежит ему. И мы думаем: "Это здорово". Мы лишь добавляем детали то тут, то там, дошлифовывая пластинку».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 87

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом