сегодня



DOWN ищут подходящего человека для сведения



Kirk Windstein в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«А всё готово. Альбом записан. Мы пытаемся найти.… Поскольку мы сами его спродюсировали, это не значит, что мы ищем продюсера. Работа выполнена. Нам просто нужно найти подходящего человека, который сведет его должным образом. Этим сейчас и заняты. Однако мы надеемся, что успеем все сделать и выпустить пластинку где-то в октябре или около того»



Он также рассказал о взаимопонимании между ним и его коллегами по группе при написании песен:



«Все было просто потрясающе. Это реально сработало — когда мы начали сочинять материал для новой пластинки, было ощущение, что мы вернулись в 90-е или что-то в этом роде, записывая альбом "NOLA" [дебютный альбом DOWN]. У каждого есть свои идеи. У одного парня есть рифф, а потом у кого-то есть что-то, что работает с этим риффом. Учитывайте, что Jimmy Bower, который играет на гитаре в EYEHATEGOD, начинал как барабанщик. Я всегда шучу над ним — это даже не шутка; это правда, я такой: "Чувак, ты гораздо лучший барабанщик, чем гитарист. Но ты идеально подходишь для EYEHATEGOD", единственной группы, в которой он играет на гитаре. Но Jimmy умеет сочинять убойные риффы. Это успешно делает еще и наш басист Pat. И вот чего многие люди не знают, так это того, Phil Anselmo не только замечательный автор песен и аранжировщик, но он еще и отличный автор риффов. Три из 10 песен на альбоме в значительной степени принадлежат ему; каждая часть принадлежит ему. И мы думаем: "Это здорово". Мы лишь добавляем детали то тут, то там, дошлифовывая пластинку».







+0 -0



просмотров: 87

