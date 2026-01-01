Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
15 апр 2026 : 		 BRET MICHAELS верит в тур POISON в 2027 году

3 фев 2026 : 		 Барабанщик POISON сдал назад

2 фев 2026 : 		 Зачем барабанщик POISON рассказал о срыве тура

2 фев 2026 : 		 Вокалист POISON: «Я не просил себе больше денег»

28 янв 2026 : 		 Будут ли POISON искать нового вокалиста?

22 янв 2026 : 		 BRET MICHAELS ответил коллегам по POISON

19 янв 2026 : 		 RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»

17 ноя 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

16 ноя 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

13 ноя 2025 : 		 Разборки в и около POISON

28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур
BRET MICHAELS верит в тур POISON в 2027 году



zoom
BRET MICHAELS в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил возможный тур POISON в следующем году:

«Мы надеемся на 27 год, потому что я знаю, что это важный и серьезный вопрос. Я думаю, я реально серьезно нацелен на 27 год, но пока не буду вдаваться в детали, но это будет хороший год для реюниона POISON, Думаю, все будет просто чики-пуки!»

Относительно недавних обвинений со стороны Rikki Rockett'а, он ответил:

«Большинство людей обожает драму, но я то не из таких. Я люблю этих парней и я уверен, что 27 год будет отличный. Rikki мой брателло. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться, но мы поедем и проведем отличный тур. Если с 27 все сложится... мы тут же соберем группу и поговорим; по крайней мере мы с Rikki точно поговорим и обсудим даты великолепного тура. Я благодарен POISON и люблю своих братьев и сестер в BMB [BRET MICHAELS BAND, сольной группы Bret'а], и я не вижу никаких причин, почему и то, и другое не может сосуществовать, и не сделать все очень круто!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом