сегодня



BRET MICHAELS верит в тур POISON в 2027 году



BRET MICHAELS в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил возможный тур POISON в следующем году:



«Мы надеемся на 27 год, потому что я знаю, что это важный и серьезный вопрос. Я думаю, я реально серьезно нацелен на 27 год, но пока не буду вдаваться в детали, но это будет хороший год для реюниона POISON, Думаю, все будет просто чики-пуки!»



Относительно недавних обвинений со стороны Rikki Rockett'а, он ответил:



«Большинство людей обожает драму, но я то не из таких. Я люблю этих парней и я уверен, что 27 год будет отличный. Rikki мой брателло. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться, но мы поедем и проведем отличный тур. Если с 27 все сложится... мы тут же соберем группу и поговорим; по крайней мере мы с Rikki точно поговорим и обсудим даты великолепного тура. Я благодарен POISON и люблю своих братьев и сестер в BMB [BRET MICHAELS BAND, сольной группы Bret'а], и я не вижу никаких причин, почему и то, и другое не может сосуществовать, и не сделать все очень круто!»







+0 -0



просмотров: 76

