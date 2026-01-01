NELSON на FRONTIERS MUSIC SRL

FRONTIERS MUSIC SRL сообщили о заключении контракта с группой NELSON.



«Для нас большая честь воссоединиться с семьей Frontiers. Ставший классическим альбом NELSON "Lightning Strikes Twice" стал первым релизом Frontiers в Америке, когда лейбл открыл свой офис в США много лет назад, и поэтому мы всегда чувствовали себя ценной частью команды. NELSON является и всегда был по-настоящему уникальным, и наша семья в Frontiers всегда ценила это, а также наш изнурительный процесс сочинения, записи и продюсирования альбомов мирового уровня, которые выдерживают испытание временем.



Для нас большая честь воссоединиться с лейблом, который с такой страстью воспевает мелодичную рок-музыку. Нам не терпится поделиться тем, над чем мы работали, и укрепить нашу связь с нашими поклонниками по всему миру. Предупреждаем: новый альбом NELSON просто потрясающий!»







