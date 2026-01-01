Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае



Лондонский бренд Split Watches объявил о глобальном релизе официальных часов-трибьюта Оззи Осборну — модели “The Ozzy”. Лимит — всего 50 экземпляров, старт продаж — 14 мая. Цена — $2,960, и 100% выручки направят в MusiCares — благотворительную организацию при Recording Academy, которая поддерживает здоровье и благополучие людей в музыкальной индустрии.



Sharon Osbourne отметила: «Эти часы — очень личная вещь. Оззи всегда говорил: “Время — самое ценное, что у нас есть”. И здорово, что Split сделали такой предмет, который по-настоящему передает его дух. А то, что деньги пойдут в MusiCares — вообще идеально. Мы с ним много лет поддерживали эту организацию».



“The Ozzy” — это трибьют не только сольной карьере Ozzy, но и его наследию в BLACK SABBATH, которое сформировало хард-рок на десятилетия вперед. Для основателей бренда это история глубже музыки.



Сооснователь Ed Margulies говорит: «Оззи — это про подлинность. Он никогда не пытался быть кем-то другим. Чистая, живая энергия без масок».



Его партнер Dara Amjadi добавляет: «Его постеры были у меня на стене. Его пластинки сформировали меня как личность. Такая музыка остается с тобой навсегда».



Команда Split подчеркивает, что важную роль сыграл и образ Оззи в шоу The Osbournes — не просто рок-икона, а человек, показавший уязвимость и человечность:



«Он доказал, что слабость — это не груз, а сила. И дал людям право быть собой».



Сами часы построены на базе коллекции MC и оснащены автоматическим хронографом семейства Seiko. Дизайн — намеренно «сырой» и минималистичный: фирменные фиолетовые очки Оззи на субдиалах, крест на отметке “12”, ручная роспись каждого экземпляра и логотип, видимый через прозрачную заднюю крышку.



В MusiCares подчеркнули важность проекта: организация предоставляет медицинскую помощь, финансовую поддержку и ресурсы по сохранению душевного здоровья для музыкантов. Исполнительный директор Theresa Wolters отметила, что вклад Оззи в музыку огромен — но не менее важна его поддержка людей внутри индустрии.



Для Split это не просто релиз: «Мы хотим, чтобы наши часы запускали важные разговоры — те, на которые обычно не хватает времени».



Бренд основали Ed (часовщик в третьем поколении, работавший с Audemars Piguet и Vacheron Constantin) и бывший музыкант Dara — как проект «смысловых» вещей, а не просто аксессуаров. Идея коллаборации с MusiCares выросла из личного знакомства и быстро превратилась в совместный проект «с намерением и целью».



Итог простой: 50 часов, один релиз, и вся выручка — обратно в музыкальное сообщество.











