10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца
Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае



Лондонский бренд Split Watches объявил о глобальном релизе официальных часов-трибьюта Оззи Осборну — модели “The Ozzy”. Лимит — всего 50 экземпляров, старт продаж — 14 мая. Цена — $2,960, и 100% выручки направят в MusiCares — благотворительную организацию при Recording Academy, которая поддерживает здоровье и благополучие людей в музыкальной индустрии.

Sharon Osbourne отметила: «Эти часы — очень личная вещь. Оззи всегда говорил: “Время — самое ценное, что у нас есть”. И здорово, что Split сделали такой предмет, который по-настоящему передает его дух. А то, что деньги пойдут в MusiCares — вообще идеально. Мы с ним много лет поддерживали эту организацию».

“The Ozzy” — это трибьют не только сольной карьере Ozzy, но и его наследию в BLACK SABBATH, которое сформировало хард-рок на десятилетия вперед. Для основателей бренда это история глубже музыки.

Сооснователь Ed Margulies говорит: «Оззи — это про подлинность. Он никогда не пытался быть кем-то другим. Чистая, живая энергия без масок».

Его партнер Dara Amjadi добавляет: «Его постеры были у меня на стене. Его пластинки сформировали меня как личность. Такая музыка остается с тобой навсегда».

Команда Split подчеркивает, что важную роль сыграл и образ Оззи в шоу The Osbournes — не просто рок-икона, а человек, показавший уязвимость и человечность:

«Он доказал, что слабость — это не груз, а сила. И дал людям право быть собой».

Сами часы построены на базе коллекции MC и оснащены автоматическим хронографом семейства Seiko. Дизайн — намеренно «сырой» и минималистичный: фирменные фиолетовые очки Оззи на субдиалах, крест на отметке “12”, ручная роспись каждого экземпляра и логотип, видимый через прозрачную заднюю крышку.

В MusiCares подчеркнули важность проекта: организация предоставляет медицинскую помощь, финансовую поддержку и ресурсы по сохранению душевного здоровья для музыкантов. Исполнительный директор Theresa Wolters отметила, что вклад Оззи в музыку огромен — но не менее важна его поддержка людей внутри индустрии.

Для Split это не просто релиз: «Мы хотим, чтобы наши часы запускали важные разговоры — те, на которые обычно не хватает времени».

Бренд основали Ed (часовщик в третьем поколении, работавший с Audemars Piguet и Vacheron Constantin) и бывший музыкант Dara — как проект «смысловых» вещей, а не просто аксессуаров. Идея коллаборации с MusiCares выросла из личного знакомства и быстро превратилась в совместный проект «с намерением и целью».

Итог простой: 50 часов, один релиз, и вся выручка — обратно в музыкальное сообщество.






