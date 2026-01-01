Обложка и трек-лист нового релиза SAVATAGE

earMUSIC сообщили о том, что новый концертный релиз SAVATAGE, "Madness Reigns From The Gutter (1990)", будет выпущен 26 июня 2026 года на CD, тройном виниле и в цифровом варианте. Физическая версия в США будет выпущена 18 сентября.
Трек-лист:
01. City Beneath The Surface
02. White Witch
03. Of Rage And War
04. She's In Love
05. Mentally Yours
06. 24 Hrs. Ago
07. Legions
08. Strange Wings
09. Hounds
10. Temptation Revelation
11. When The Crowds Are Gone
12. The Dungeons Are Calling
13. Holocaust
14. Sirens
15. Power Of The Night
16. Hall Of The Mountain King
17. Gutter Ballet
18. Thorazine Shuffle
19. Devastation
