*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 38
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
Type O Negative

9 апр 2026 : 		 Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE хотел бы почтить память Питера Стила

19 ноя 2025 : 		 Новый релиз TYPE O NEGATIVE все ближе

18 окт 2025 : 		 TYPE O NEGATIVE работают над концертником

15 окт 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE: «О трибьюте Питеру мы говорили»

19 июл 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»

7 фев 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE готов к трибьюту Питеру Стилу

18 авг 2024 : 		 Новая фигурка вокалиста TYPE O NEGATIVE

26 июн 2024 : 		 BILL WARD записал трек с участниками TYPE O NEGATIVE

17 ноя 2023 : 		 TYPE O NEGATIVE и Z2 отметят юбилей 'Bloody Kisses'

2 ноя 2023 : 		 Винил от TYPE O NEGATIVE

18 июн 2023 : 		 Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE: «Хотел бы, чтобы Axl Rose спел наши песни»

22 май 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

15 фев 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

26 ноя 2022 : 		 Обновленное видео TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2022 : 		 JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE

30 авг 2022 : 		 TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"

7 фев 2022 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»

29 окт 2020 : 		 Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE

18 сен 2020 : 		 TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE

18 авг 2020 : 		 Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE

1 июл 2020 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY

24 фев 2016 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER

24 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER

1 фев 2013 : 		 В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е

21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio
Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE хотел бы почтить память Питера Стила



В рамках недавнего интервью Kenny Hickey спросили, не хочет ли бывший клавишник TYPE O NEGATIVE Josh Silver, женатый на сестре жены Кенни, по-прежнему участвовать в проекте, посвященном Стилу, поскольку долгое время проработал парамедиком в Нью-Йорке,:

«Он не хочет. Так что, возможно, потребуется его немного убедить...»

На вопрос, почему, по его мнению, Josh не хочет этого делать, Kenny ответил:

«Он должен был бы сам ответить на этот вопрос. Он всегда был из тех парней, которые готовы на все 150%. Если он не готов на все 150%, то он не станет этого делать. У него есть другие дела. Что ж, посмотрим. Посмотрим, как все сложится. Возможно, в ближайшем будущем у него не будет других занятий»

На вопрос о том, готовы ли они с бывшим барабанщиком TYPE O NEGATIVE Johnny Kelly по-прежнему принять участие в трибьюте Питеру Стилу, Kenny ответил:

«Да, мы бы хотели сделать это в стиле трибьюта. Да. Было бы здорово отыграть, может быть, с десяток концертов или что-то в этом роде. Найти отличного приглашенного певца - или певцов — это было бы здорово. Безусловно».

Kenny также в очередной раз подтвердил, что готовится к официальному релизу полноформатная концертная запись давно распавшейся группы.

«В данный момент мы работаем над ней, так что на ее подготовку может уйти месяц или около того. А потом, вероятно, пройдет как минимум пара месяцев, прежде чем он выйдет. Надеюсь, [он выйдет] до конца года».




КомментарииСкрыть/показать

