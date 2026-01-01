Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE хотел бы почтить память Питера Стила



В рамках недавнего интервью Kenny Hickey спросили, не хочет ли бывший клавишник TYPE O NEGATIVE Josh Silver, женатый на сестре жены Кенни, по-прежнему участвовать в проекте, посвященном Стилу, поскольку долгое время проработал парамедиком в Нью-Йорке,:



«Он не хочет. Так что, возможно, потребуется его немного убедить...»



На вопрос, почему, по его мнению, Josh не хочет этого делать, Kenny ответил:



«Он должен был бы сам ответить на этот вопрос. Он всегда был из тех парней, которые готовы на все 150%. Если он не готов на все 150%, то он не станет этого делать. У него есть другие дела. Что ж, посмотрим. Посмотрим, как все сложится. Возможно, в ближайшем будущем у него не будет других занятий»



На вопрос о том, готовы ли они с бывшим барабанщиком TYPE O NEGATIVE Johnny Kelly по-прежнему принять участие в трибьюте Питеру Стилу, Kenny ответил:



«Да, мы бы хотели сделать это в стиле трибьюта. Да. Было бы здорово отыграть, может быть, с десяток концертов или что-то в этом роде. Найти отличного приглашенного певца - или певцов — это было бы здорово. Безусловно».



Kenny также в очередной раз подтвердил, что готовится к официальному релизу полноформатная концертная запись давно распавшейся группы.



«В данный момент мы работаем над ней, так что на ее подготовку может уйти месяц или около того. А потом, вероятно, пройдет как минимум пара месяцев, прежде чем он выйдет. Надеюсь, [он выйдет] до конца года».







