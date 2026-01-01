Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
[= ||| все новости группы



*

Blue Medusa

*



14 апр 2026 : 		 Вокалистка BLUE MEDUSA: «Главная проблема в том, что у нас теперь нет базовой основы истины»

2 апр 2026 : 		 Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана, вы, вероятно, не узнаете, что он веган»

24 мар 2026 : 		 BLUE MEDUSA: «Сначала синглы, а потом уже альбом»

20 мар 2026 : 		 Новое видео BLUE MEDUSA

9 мар 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA

31 янв 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео COLE ROLLAND

30 янв 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ: «Хочу создавать хорошую музыку и получать удовольствие»

27 ноя 2025 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ поблагодарила за поддержку

24 ноя 2025 : 		 Новое видео ALISSA WHITE-GLUZ

27 янв 2025 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ исполняет хит PAT BENATAR

23 апр 2024 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ стала продюсером

22 фев 2024 : 		 Новое видео ALISSA WHITE-GLUZ
Вокалистка BLUE MEDUSA: «Главная проблема в том, что у нас теперь нет базовой основы истины»



ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью обсудила растущую обеспокоенность тем, что искусственный интеллект рискует ограничить способность человека к творчеству и оригинальности из-за автоматизации задач и стандартизированных визуальных образов, вплоть до дегуманизации и обезличивания искусства:

«Я считаю, что ИИ — это очень полезный инструмент, особенно для науки и медицины. Мне реально интересно, на что он способен в этих областях. Возможность быстро анализировать многолетние научные исследования, сопоставлять данные, делать выводы — это может сильно помочь в поиске лечения хронических заболеваний и вообще в целом людям. В этом плане я это только поддерживаю. При этом технология пока ещё не настолько развита, чтобы не допускать серьёзные ошибки, так что человеку всё равно придётся всё перепроверять. Но как инструмент — да, это может быть полезно.

То же самое касается и искусства. Например, если у тебя творческий блок. Обычно я в такие моменты иду в музей, смотрю на картины. Но если ты в туре или, допустим, метель и никуда не выйти… Если тебе вдруг хочется увидеть что-то тёмное, сюрреалистичное — можно сделать такой запрос и получить визуал. И, может быть, он подтолкнёт тебя к идее — для стихотворения, песни, даже образа. То есть это своего рода диалог: ты задаёшь ИИ импульс, а он возвращает тебе новый.

Я, например, могу отличить, где видео или фото сделано ИИ, и где музыка — ИИ. Но понимаю, что не всем это доступно. Людям вне индустрии это сложнее, особенно старшему поколению. И вот тут уже становится опасно. Потому что технология новая, а значит завтра это может стать вообще неотличимо. Да уже сейчас почти неотличимо.

Самая большая проблема, как мне кажется, в том, что у нас больше нет базовой основы истины. Мы больше не можем быть уверены, что реально, а что нет. Раньше мы доверяли своим глазам и ушам — теперь уже нет.

И, возможно, именно поэтому в мире сейчас такое напряжение. Все на взводе, все поляризованы, все злы друг на друга — и это ужасно. Но, может быть, это потому, что мы теряем ощущение контроля. Мы не до конца понимаем, с чем имеем дело.

И это делает людей уязвимыми: можно легко лишиться работы, карьеры, стать жертвой манипуляций. Я не хочу звучать как ярый пессимист, но, честно говоря, я считаю, что это невозможно остановить. Так что, наверное, остаётся только максимально подготовиться к будущему как можно лучше».




