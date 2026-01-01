сегодня



Вокалистка BLUE MEDUSA: «Главная проблема в том, что у нас теперь нет базовой основы истины»



ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью обсудила растущую обеспокоенность тем, что искусственный интеллект рискует ограничить способность человека к творчеству и оригинальности из-за автоматизации задач и стандартизированных визуальных образов, вплоть до дегуманизации и обезличивания искусства:



«Я считаю, что ИИ — это очень полезный инструмент, особенно для науки и медицины. Мне реально интересно, на что он способен в этих областях. Возможность быстро анализировать многолетние научные исследования, сопоставлять данные, делать выводы — это может сильно помочь в поиске лечения хронических заболеваний и вообще в целом людям. В этом плане я это только поддерживаю. При этом технология пока ещё не настолько развита, чтобы не допускать серьёзные ошибки, так что человеку всё равно придётся всё перепроверять. Но как инструмент — да, это может быть полезно.



То же самое касается и искусства. Например, если у тебя творческий блок. Обычно я в такие моменты иду в музей, смотрю на картины. Но если ты в туре или, допустим, метель и никуда не выйти… Если тебе вдруг хочется увидеть что-то тёмное, сюрреалистичное — можно сделать такой запрос и получить визуал. И, может быть, он подтолкнёт тебя к идее — для стихотворения, песни, даже образа. То есть это своего рода диалог: ты задаёшь ИИ импульс, а он возвращает тебе новый.



Я, например, могу отличить, где видео или фото сделано ИИ, и где музыка — ИИ. Но понимаю, что не всем это доступно. Людям вне индустрии это сложнее, особенно старшему поколению. И вот тут уже становится опасно. Потому что технология новая, а значит завтра это может стать вообще неотличимо. Да уже сейчас почти неотличимо.



Самая большая проблема, как мне кажется, в том, что у нас больше нет базовой основы истины. Мы больше не можем быть уверены, что реально, а что нет. Раньше мы доверяли своим глазам и ушам — теперь уже нет.



И, возможно, именно поэтому в мире сейчас такое напряжение. Все на взводе, все поляризованы, все злы друг на друга — и это ужасно. Но, может быть, это потому, что мы теряем ощущение контроля. Мы не до конца понимаем, с чем имеем дело.



И это делает людей уязвимыми: можно легко лишиться работы, карьеры, стать жертвой манипуляций. Я не хочу звучать как ярый пессимист, но, честно говоря, я считаю, что это невозможно остановить. Так что, наверное, остаётся только максимально подготовиться к будущему как можно лучше».







+0 -0



просмотров: 94

