сегодня



Лидер MEGADETH дает совет молодым



В недавнем интервью Dave'a Mustaine'a спросили, какой бы он дал совет молодым группам, которые хотели бы оставить след в индустрии:



«Что ж, вам нужно найти подходящих людей. Если у тебя есть группа, ты должен присмотреться к исполнителям в ней. Есть ли у тебя кто-то, кто играет в группе, потому что он твой приятель или потому что он чертовски классный барабанщик? Или отличный гитарист? Или он шурин? Потому что обычно это первый признак того, что у тебя ничего не получится. И потом, ты должен убедиться, что у тебя хорошая команда — хороший менеджер, хороший юрист, хороший бизнес-менеджер, то есть бухгалтер. Если у вас есть все это и, самое главное, хорошие песни, то вы на верном пути».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 231

