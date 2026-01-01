Новый релиз FOREIGNER



FOREIGNER 17 июня на Sun Records/Virgin Records выпустят новый концертный фильм "In The Eye Of The Storm", снятый в DUMBO House. Первым синглом из него станет композиция "Feels Like The First Time", которая также приурочена к старту нового мюзикла "Feels Like The First Time - The Foreigner Musical" в Little Theater.







