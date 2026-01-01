Новый альбом DWARVES выйдет летом

DWARVES выпустят новую пластинку, получившую название "Jenkem", пятого июня на Greedy Records (distributed by MVD). Продюсировал материал Blag Dahlia, а за сведение отвечал Andy Carpenter (SUPERSUCKERS, STRUNG OUT, SCREECHING WEASEL):
Side One
01. Confused
02. We Are the Scene
03. Drug Lust
04. Damned If I Do
05. Must Confess
06. Too Messed Up
07. I'm Dead
Side Two
01. Bad Drugs
02. I Wish You Were Dead
03. Psychosis Tripping
04. Hey Melania
05. Here We Come Again
06. Be Ruthless Destroy
07. Last Chance
