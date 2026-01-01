Новая песня MOB RULES



"Master Of The Black Crow", новая песня группы MOB RULES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stories From The Verdant Vale", выход которого запланирован на 21 августа на ROAR, подразделения Reigning Phoenix Music:



Side A:



01. Savage Land Reprise

02. Master Of The Black Crow

03. Masquerade Ball

04. Above The Maelstrom

05. Balance Of Power



Side B (Bonus Tracks)



06. Celebration Day (2014 Version, feat. Bernhard Weiß)

07. Insurgeria (2014 Version, feat. Udo Dirkschneider)

08. Coast To Coast (2014 Version, feat. Chity Somapala)

09. End Of All Days (2014 Version, feat. Amanda Somerville)

10. Broken



Klaus Dirks: «На заключительном этапе работы над альбомом мы обсуждали с лейблом возможный бонусный материал для издания earbook. Мы не хотели использовать демо-версии или аналогичный материал. Это побудило нас написать несколько новых песен. Мы прекрасно понимали, во что ввязываемся, но нам также хотелось немного испытать себя».



Песни демонстрируют несколько более прямой и лаконичный подход по сравнению с "Rise Of The Ruler", оставаясь при этом верными фирменному сочетанию мелодичного пауэр-металла, атмосферности и повествования. Развивая оригинальную концепцию с другой точки зрения, материал является естественным продолжением "Rise Of The Ruler", в то время как каждый трек также силен сам по себе.







