12 апр 2026 : 		 Новая песня MOB RULES

16 июл 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

15 май 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

27 мар 2025 : 		 Новое видео MOB RULES

15 дек 2024 : 		 MOB RULES работают над новым альбомом

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия IRENE CARA от MOB RULES

17 мар 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MOB RULES

9 мар 2024 : 		 Сборник MOB RULES выйдет весной

23 апр 2023 : 		 Новая песня MOB RULES

13 май 2022 : 		 Кавер-версия DIO от MOB RULES

16 ноя 2019 : 		 Кавер-версия AMON AMARTH от MOB RULES

11 авг 2019 : 		 Новый цифровой сингл MOB RULES

7 июл 2019 : 		 Новый концертный альбом MOB RULES выйдет в сентябре

16 дек 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

1 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

18 авг 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

28 июл 2018 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

9 июл 2018 : 		 Новое видео MOB RULES

6 июн 2018 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

20 сен 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

16 июн 2016 : 		 MOB RULES пригласили фэнов проголосовать за сет-лист

1 мар 2016 : 		 Видео с текстом от MOB RULES

11 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома MOB RULES

11 янв 2016 : 		 Новый альбом MOB RULES выйдет в марте
Новая песня MOB RULES



"Master Of The Black Crow", новая песня группы MOB RULES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stories From The Verdant Vale", выход которого запланирован на 21 августа на ROAR, подразделения Reigning Phoenix Music:

Side A:

01. Savage Land Reprise
02. Master Of The Black Crow
03. Masquerade Ball
04. Above The Maelstrom
05. Balance Of Power

Side B (Bonus Tracks)

06. Celebration Day (2014 Version, feat. Bernhard Weiß)
07. Insurgeria (2014 Version, feat. Udo Dirkschneider)
08. Coast To Coast (2014 Version, feat. Chity Somapala)
09. End Of All Days (2014 Version, feat. Amanda Somerville)
10. Broken

Klaus Dirks: «На заключительном этапе работы над альбомом мы обсуждали с лейблом возможный бонусный материал для издания earbook. Мы не хотели использовать демо-версии или аналогичный материал. Это побудило нас написать несколько новых песен. Мы прекрасно понимали, во что ввязываемся, но нам также хотелось немного испытать себя».

Песни демонстрируют несколько более прямой и лаконичный подход по сравнению с "Rise Of The Ruler", оставаясь при этом верными фирменному сочетанию мелодичного пауэр-металла, атмосферности и повествования. Развивая оригинальную концепцию с другой точки зрения, материал является естественным продолжением "Rise Of The Ruler", в то время как каждый трек также силен сам по себе.




