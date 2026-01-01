Басист GAMMA RAY поедет в тур с PRIMAL FEAR



PRIMAL FEAR опубликовали следующее сообщение:



«Важное сообщение для всех наших поклонников о туре по Южной Америке. К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что Mat не сможет присоединиться к группе на предстоящих концертах в Аргентине и Бразилии. Mat проиграл бой драмрайзеру в Лондоне и очень сильно порезал правую ногу. После еще нескольких концертов врачи в Норвегии планировали сделать ему операцию на ноге, потому что инфекция уже была на серьезном уровне, и необходимо было предотвратить сепсис. Сейчас он находится дома, и ему нужно восстановиться еще на 3-4 недели, чтобы избежать какой-либо операции. Врачи говорят, что сидеть в самолете 15 часов — огромный риск для здоровья.



Это было непростое решение. Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждали возможности увидеть нас вместе на сцене, и Mat искренне сожалеет о том разочаровании, которое это может вызвать. Мы обещаем выкладываться на концертах на все 200%, ну а Mat'a заменит Dirk Schlächter из GAMMA RAY.



Спасибо вам за понимание, терпение и веру!»







