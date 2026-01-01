Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Primal Fear

*



10 апр 2026 : 		 Басист GAMMA RAY поедет в тур с PRIMAL FEAR

20 фев 2026 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

19 янв 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR

10 окт 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе

5 сен 2025 : 		 RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»

4 сен 2025 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

18 авг 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»

31 июл 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

12 июн 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 май 2025 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист GAMMA RAY поедет в тур с PRIMAL FEAR



zoom
PRIMAL FEAR опубликовали следующее сообщение:

«Важное сообщение для всех наших поклонников о туре по Южной Америке. К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что Mat не сможет присоединиться к группе на предстоящих концертах в Аргентине и Бразилии. Mat проиграл бой драмрайзеру в Лондоне и очень сильно порезал правую ногу. После еще нескольких концертов врачи в Норвегии планировали сделать ему операцию на ноге, потому что инфекция уже была на серьезном уровне, и необходимо было предотвратить сепсис. Сейчас он находится дома, и ему нужно восстановиться еще на 3-4 недели, чтобы избежать какой-либо операции. Врачи говорят, что сидеть в самолете 15 часов — огромный риск для здоровья.

Это было непростое решение. Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждали возможности увидеть нас вместе на сцене, и Mat искренне сожалеет о том разочаровании, которое это может вызвать. Мы обещаем выкладываться на концертах на все 200%, ну а Mat'a заменит Dirk Schlächter из GAMMA RAY.

Спасибо вам за понимание, терпение и веру!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом