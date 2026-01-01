Who Will You Follow, новая песня EVANESCENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Sanctuary, релиз которого намечен на пятое июня. Продюсерами материала выступили Cervini/Fish и Nick Raskulinecz (Korn, Foo Fighters, Rush), альбом будет доступен в цифровом варианте, на обычном CD, делюкс-версии и в виде лимитированного бокс-сета. Двойной винил выйдет четвертого сентября.
Amy Lee: «Этот альбом создавался более трех лет, и, наконец, прослушав его целиком и вот-вот представив миру, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это ошеломляет. Работа над ним стала для меня отдушиной от всего, что кажется неправильным и неподконтрольным, и возможностью зажечь надежду с помощью музыки и общения... Хорошо, что у нас все расписано по турам, иначе я бы не знала, чем сейчас себя занять! Я была полностью одержмой. Я умираю от желания, чтобы фанаты услышали то, что у нас получилось!»
01 Beautiful Lie (4:11)
02 Tell Me When You've Had Enough (3:18)
03 Who Will You Follow (3:55)
04 Rapture (3:29)
05 Afterlife (from "Devil May Cry")
06 Sanctuary (4:16)
07 How Can I Feel (3:49)
08 About Us (4:50)
09 Self-Destruct (3:52)
10 Calm Down (4:19)
11 Forever Without You (5:13)
12 Wide Open Heart (3:35)
