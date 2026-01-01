Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 38
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 34
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
10 апр 2026 : 		 Новая песня EVANESCENCE

16 фев 2026 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о новой пластинке

17 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выпустят альбом в 2026

14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

26 окт 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»

29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют
Новая песня EVANESCENCE



Who Will You Follow, новая песня EVANESCENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Sanctuary, релиз которого намечен на пятое июня. Продюсерами материала выступили Cervini/Fish и Nick Raskulinecz (Korn, Foo Fighters, Rush), альбом будет доступен в цифровом варианте, на обычном CD, делюкс-версии и в виде лимитированного бокс-сета. Двойной винил выйдет четвертого сентября.

Amy Lee: «Этот альбом создавался более трех лет, и, наконец, прослушав его целиком и вот-вот представив миру, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это ошеломляет. Работа над ним стала для меня отдушиной от всего, что кажется неправильным и неподконтрольным, и возможностью зажечь надежду с помощью музыки и общения... Хорошо, что у нас все расписано по турам, иначе я бы не знала, чем сейчас себя занять! Я была полностью одержмой. Я умираю от желания, чтобы фанаты услышали то, что у нас получилось!»

01 Beautiful Lie (4:11)
02 Tell Me When You've Had Enough (3:18)
03 Who Will You Follow (3:55)
04 Rapture (3:29)
05 Afterlife (from "Devil May Cry")
06 Sanctuary (4:16)
07 How Can I Feel (3:49)
08 About Us (4:50)
09 Self-Destruct (3:52)
10 Calm Down (4:19)
11 Forever Without You (5:13)
12 Wide Open Heart (3:35)




