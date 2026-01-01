*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 57
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
12 апр 2026 : 		 PETER FRAMPTON представил новый сингл

18 мар 2026 : 		 PETER FRAMPTON выпускает альбом

19 янв 2026 : 		 Переиздание PETER FRAMPTON выйдет зимой

29 окт 2025 : 		 PETER FRAMPTON отметит юбилей "Frampton Comes Alive!"

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления PETER FRAMPTON And KEITH URBAN

24 сен 2024 : 		 DAVE MUSTAINE: «PETER FRAMPTON: Вы всё врёте!»

22 сен 2024 : 		 PETER FRAMPTON подтвердил, что MEGADETH все сломали

22 июл 2023 : 		 PETER FRAMPTON получит Patient Ambassador Award

10 апр 2023 : 		 PETER FRAMPTON почтил память Джона Регана

9 дек 2022 : 		 PETER FRAMPTON продал каталог BMG

27 июн 2021 : 		 PETER FRAMPTON реалистично оценивает свои шансы на концерты

1 июн 2021 : 		 Danny Gill исполняет PETER FRAMPTON

31 янв 2021 : 		 PETER FRAMPTON выпустит сборник кавер-версий

17 июл 2020 : 		 PETER FRAMPTON критикует Трампа

2 апр 2020 : 		 PETER FRAMPTON выпустит мемуары осенью

20 янв 2020 : 		 Альбом PETER'a FRAMPTON'a попадёт в Grammy Hall Of Fame

19 авг 2019 : 		 Гитарист DEEP PURPLE на новом альбоме PETER FRAMPTON BAND
PETER FRAMPTON представил новый сингл



PETER FRAMPTON 15 мая на Ume выпустит первый за 16 лет студийный альбом, получивший название "Carry The Light". Он был создан в соавторстве с сыном, Julian'ом Frampton'ом, а среди гостей в нем принимали участие Sheryl Crow, Bill Evans, H.E.R., Tom Morello, Graham Nash и Benmont Tench. КомпозицияLions At The Gate (feat. Tom Morello), доступна для прослушивания ниже:

01. Carry The Light
02. Buried Treasure (feat. Benmont Tench)
03. I'm Sorry Elle (feat. Graham Nash)
04. Breaking The Mold (feat. Sheryl Crow)
05. I Can't Let It Be
06. Lions At The Gate (feat. Tom Morello)
07. Islamorada (feat. H.E.R.)
08. Can You Take Me There (feat. Bill Evans)
09. Tinderbox (feat. Bill Evans)
10. At The End Of The Day




