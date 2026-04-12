12 апр 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

9 апр 2026 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Поменяться с NINE INCH NAILS было логично»

23 мар 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

21 фев 2026 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

21 фев 2026 : 		 DAVE GROHL рассказал, почему уволил барабанщика FOO FIGHTERS

13 фев 2026 : 		 JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS

12 фев 2026 : 		 Дочка лидера FOO FIGHTERS представила новое видео

14 дек 2025 : 		 JOSH FREESE: «У меня есть пара теорий, почему меня ушли из FOO FIGHTERS»

23 окт 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

4 окт 2025 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

30 сен 2025 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play
Новая песня FOO FIGHTERS



"Of All People", новая песня группы FOO FIGHTERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Your Favorite Toy, выход которого запланирован на 24 апреля на Roswell Records/RCA Records:

01. Caught In The Echo
02. Of All People
03. Window
04. Your Favorite Toy
05. If You Only Knew
06. Spit Shine
07. Unconditional
08. Child Actor
09. Amen, Caveman
10. Asking For A Friend




12 апр 2026
Kliops144
Снова и снова наступаю на те самые "старперские" грабли - при каждом новом релизе любой старой ранее уважаемой группы первая мысль - ни о чём, исписались. Конкретно данный трек подвожу под определение "налабывать в гараже, а потом пытаться продать". Где песня? Грол раньше что-то сочинял хотя бы. Тут буквально нет ничего, кроме звука знакомого голоса и умеренно-вялого гитарного рок-фона. Я впервые обратил пристальное внимание к группе относительно поздновато - аж на альбоме One By One (при всем том, что и ранее оного уже было много офигенных песен), который в моем понимании преставляет собой почти идеальный образчик современного рока, мелодичного, резкого и находчивого, написанного буквально по некому тонкому наитию. А сегодня мы слышим вот "это". Убогая допотопная калька не пойми на что.

PS - сугубо для справки - последним вменяемым альбомом считаю конкрит энд голд. Далее началась какая-то блеклая возня за исключением 1-2 треков на каждый из последующих 2х альбомов. Тут уже который анонс третьего, и авансов не предвидится.
