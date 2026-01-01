Новое видео YES



"Aurora",новое видео группы YES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aurora", выходящего 12 июня на InsideOut Music/Sony Music:



01. Aurora (07:27)

02. Turnaround Situation (05:50)

03. Love Lies Dreaming (06:24)

04. Countermovement (13:48)

05. Ariadne (06:18)

06. All Hands On Deck (03:04)

07. Outside The Box (04:20)

08. Emotional Intelligence (03:30)

09. Jambustin' (bonus track) (04:24)

10. Watching The River Roll (bonus track) (04:42)







