ХХVIII: Это еще праздник или уже нет?



Вчера нам стукнуло 28.



Ещё один год в истории проекта, который всё ещё на месте — несмотря ни на что.



Каждый год в этот день мы делаем вид, что стали умнее (спойлер — не обязательно) и старше (это уже факт). А вы — что рады, что мы всё ещё есть (оставим без уточнений).



Мы играем в эту игру уже давно. И, судя по всему, она пока продолжается.



Музыка изменилась. Мир вокруг — тоже.



Тяжёлая сцена уже не в центре, но она никогда и не была для всех. И, возможно, именно поэтому она до сих пор жива.



Darkside остаётся тем, чем был — местом, где всё это можно увидеть, прочитать и обсудить. Без лишнего шума. Просто по делу. Или нет. Но вас все меньше, потому что — смотри чуть выше.



Спасибо всем, кто остаётся с нами. Кто читает, комментирует, спорит — и просто заходит.



Пока вы здесь — сайт жив.

Е..м дальше! 🤘







