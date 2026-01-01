ХХVIII: Это еще праздник или уже нет?
Вчера нам стукнуло 28.
Ещё один год в истории проекта, который всё ещё на месте — несмотря ни на что.
Каждый год в этот день мы делаем вид, что стали умнее (спойлер — не обязательно) и старше (это уже факт). А вы — что рады, что мы всё ещё есть (оставим без уточнений).
Мы играем в эту игру уже давно. И, судя по всему, она пока продолжается.
Музыка изменилась. Мир вокруг — тоже.
Тяжёлая сцена уже не в центре, но она никогда и не была для всех. И, возможно, именно поэтому она до сих пор жива.
Darkside остаётся тем, чем был — местом, где всё это можно увидеть, прочитать и обсудить. Без лишнего шума. Просто по делу. Или нет. Но вас все меньше, потому что — смотри чуть выше.
Спасибо всем, кто остаётся с нами. Кто читает, комментирует, спорит — и просто заходит.
Пока вы здесь — сайт жив.
Е..м дальше! 🤘
