JASON BONHAM: «Я хотел бросить себе вызов»



JASON BONHAM в недавнем интервью обсудил, почему решил играть "Physical Graffiti" LED ZEPPELIN и в чем черпает вдохновение:



«С самого детства. Я начал играть лет в пять, а потом, где-то в девять, всерьёз увлёкся мотокроссом. И если бы не смерть отца, думаю, я бы так и гонял на байках. Но именно его уход заставил меня резко понять: “Я хочу заниматься этим. Хочу продолжить его дело”. И вот я здесь — мне скоро 60 — и я отдаю дань величайшей музыке в мире, играю музыку своего отца. И всё это — от души. В этом и суть шоу. Мы делаем его уже 16 лет, и продолжаем только потому, что это важно и для фанатов, и потому что это всё ещё живёт здесь, внутри нас».



Отвечая на вопрос о значении альбома Physical Graffiti, Jason сказал:



«Где-то через 15 лет после начала этого трибьюта я захотел бросить себе вызов. Мой любимый альбом — “Physical Graffiti”, и я начал копаться и выяснил, что часть песен записывалась ещё во времена Led Zeppelin IV, а часть — для Houses Of The Holy. Я всегда спрашивал: почему “Houses Of The Holy” не попала на альбом “Houses Of The Holy”? И наше шоу — это не просто исполнение этих песен. Я рассказываю истории, делюсь тем, как это было — расти в семье Bonham, находиться рядом с Robert Plant, John Paul Jones и Jimmy Page».



Текущий тур JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING построен вокруг полного исполнения “Physical Graffiti”: звучат и редкие треки вроде “In The Light” и “Boogie With Stu”, и ключевые вещи — “The Wanton Song” и “Kashmir”. Плюс, конечно, классика LED ZEPPELIN — “Good Times Bad Times”, “Whole Lotta Love” и “Stairway To Heaven”.



«Это будет не просто альбом один в один», — добавил Jason. — «Мы хотим удержать внимание, чтобы вы то сидели, то вскакивали. Это шоу — с историями, с контекстом, с настроением. И если публика хорошая — а в Австралии и Новой Зеландии она обычно отличная — мы можем добавить сюрпризы. Главное правило в группе — ты должен знать все песни. А мы знаем всё. Так что просто кричите, что хотите услышать — и мы сыграем».







