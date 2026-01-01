Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 27
*LIVA на Wormholedeath 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 27
*LIVA на Wormholedeath 25
[= ||| все новости группы



*

Jason Bonham's Led Zeppelin Experience

*



26 апр 2026 : 		 JASON BONHAM: «Я хотел бросить себе вызов»

16 июл 2025 : 		 JASON BONHAM о решении играть "Physical Graffiti"

23 май 2025 : 		 Видео с выступления JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING

8 янв 2025 : 		 JASON BONHAM присоединился на сцене к BILLY JOEL

16 дек 2024 : 		 JASON BONHAM о LED ZEPPELIN EVENING

26 ноя 2024 : 		 Видео с выступления JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING

24 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM шокирован, что SAMMY HAGAR его подвинул

23 апр 2024 : 		 JASON BONHAM об исполнении песен LED ZEPPELIN: «Мы всё ещё наслаждаемся этим процессом»

15 мар 2023 : 		 JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алкашке»

17 сен 2019 : 		 JASON BONHAM посвятил песню LED ZEPPELIN памяти Эдди Мани

22 апр 2019 : 		 JASON BONHAM извинился перед JIMMY PAGE'ем за «оскорбительные и не соответствующие действительности утверждения» по поводу злоупотребления кокаином

25 фев 2019 : 		 PETER FRAMPTON едет в прощальный тур

1 янв 2019 : 		 JASON BONHAM «с удовольствием» сыграл бы с голограммой отца

25 июн 2018 : 		 JASON BONHAM почтил память Винни Пола

28 фев 2018 : 		 JASON BONHAM объяснил смену названия LED ZEPPELIN EXPERIENCE на LED ZEPPELIN EVENING

22 дек 2015 : 		 JASON BONHAM верит, что LED ZEPPELIN «ещё соберутся»

18 дек 2015 : 		 JASON BONHAM о секретных репетициях с PHIL'ом COLLINS'ом

11 окт 2011 : 		 JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE в 'Mark And Brian Show'

6 авг 2011 : 		 Видео JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE

1 май 2011 : 		 JASON BONHAM и NICOLE SCHERZINGER записали кавер на "Black Dog"

19 окт 2010 : 		 Профессиональное видео с выступления JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EXPERIENCE
| - |

|||| сегодня

JASON BONHAM: «Я хотел бросить себе вызов»



zoom
JASON BONHAM в недавнем интервью обсудил, почему решил играть "Physical Graffiti" LED ZEPPELIN и в чем черпает вдохновение:

«С самого детства. Я начал играть лет в пять, а потом, где-то в девять, всерьёз увлёкся мотокроссом. И если бы не смерть отца, думаю, я бы так и гонял на байках. Но именно его уход заставил меня резко понять: “Я хочу заниматься этим. Хочу продолжить его дело”. И вот я здесь — мне скоро 60 — и я отдаю дань величайшей музыке в мире, играю музыку своего отца. И всё это — от души. В этом и суть шоу. Мы делаем его уже 16 лет, и продолжаем только потому, что это важно и для фанатов, и потому что это всё ещё живёт здесь, внутри нас».

Отвечая на вопрос о значении альбома Physical Graffiti, Jason сказал:

«Где-то через 15 лет после начала этого трибьюта я захотел бросить себе вызов. Мой любимый альбом — “Physical Graffiti”, и я начал копаться и выяснил, что часть песен записывалась ещё во времена Led Zeppelin IV, а часть — для Houses Of The Holy. Я всегда спрашивал: почему “Houses Of The Holy” не попала на альбом “Houses Of The Holy”? И наше шоу — это не просто исполнение этих песен. Я рассказываю истории, делюсь тем, как это было — расти в семье Bonham, находиться рядом с Robert Plant, John Paul Jones и Jimmy Page».

Текущий тур JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING построен вокруг полного исполнения “Physical Graffiti”: звучат и редкие треки вроде “In The Light” и “Boogie With Stu”, и ключевые вещи — “The Wanton Song” и “Kashmir”. Плюс, конечно, классика LED ZEPPELIN — “Good Times Bad Times”, “Whole Lotta Love” и “Stairway To Heaven”.

«Это будет не просто альбом один в один», — добавил Jason. — «Мы хотим удержать внимание, чтобы вы то сидели, то вскакивали. Это шоу — с историями, с контекстом, с настроением. И если публика хорошая — а в Австралии и Новой Зеландии она обычно отличная — мы можем добавить сюрпризы. Главное правило в группе — ты должен знать все песни. А мы знаем всё. Так что просто кричите, что хотите услышать — и мы сыграем».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 96

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом