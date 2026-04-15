Вокалистка EVANESCENCE: «Хорошо, что мы наконец-то готовы выпустить что-то новое!»



Amy Lee в недавнем интервью спросили, сколько EVANESCENCE работали над новой пластинкой "Sanctuary", выход которой запланирован на пятое июня:



«Я бы сказала, что прошло целых три года. Как вы знаете, мы много гастролировали. Но в перерывах между концертами у нас было много небольших моментов — например, когда мы куда-нибудь приезжали, мы снимали жилье на несколько дней между концертами. И люди приходили ко мне, и мы работали вместе. Или у нас было несколько потрясающих творческих сессий с Zakk Cervini и Jordan Fish здесь, в Лос-Анджелесе. Мы записывали материал в доме Nick'а в Нэшвилле. В последние три года это происходило буквально повсюду».



Что касается музыкального и лирического вдохновения для "Sanctuary", она сказала:



«В творческом плане я чувствовала себя очень подстегиваемой тем состоянием, в котором сейчас находится мир. Я чувствую, что обязана многое об этом сказать. Эта музыка для меня — то самое "убежище".



Мне это было нужно — как и всем нам — просто для того, чтобы иметь возможность излить себя во что-то. И я знаю, что это звучит как заезженная пластинка, потому что я говорила то же самое о "The Bitter Truth" [2021 года], но музыка очень, очень нужна. Мы сочиняли как сумасшедшие. Я была своего рода в подполье. В начале этого года мне пришлось исчезнуть, чтобы закончить все тексты, которые казались мне более важными, чем когда-либо. И я наконец-то подняла голову, мы только что закончили альбом. Я так взволнована. Это так круто! И это невероятно офигенно — наконец-то выпустить музыку, которой мы были так одержимы».







