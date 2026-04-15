Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
15 апр 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Хорошо, что мы наконец-то готовы выпустить что-то новое!»

10 апр 2026 : 		 Новая песня EVANESCENCE

16 фев 2026 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о новой пластинке

17 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выпустят альбом в 2026

14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

26 окт 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»

29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью
Вокалистка EVANESCENCE: «Хорошо, что мы наконец-то готовы выпустить что-то новое!»



Amy Lee в недавнем интервью спросили, сколько EVANESCENCE работали над новой пластинкой "Sanctuary", выход которой запланирован на пятое июня:

«Я бы сказала, что прошло целых три года. Как вы знаете, мы много гастролировали. Но в перерывах между концертами у нас было много небольших моментов — например, когда мы куда-нибудь приезжали, мы снимали жилье на несколько дней между концертами. И люди приходили ко мне, и мы работали вместе. Или у нас было несколько потрясающих творческих сессий с Zakk Cervini и Jordan Fish здесь, в Лос-Анджелесе. Мы записывали материал в доме Nick'а в Нэшвилле. В последние три года это происходило буквально повсюду».

Что касается музыкального и лирического вдохновения для "Sanctuary", она сказала:

«В творческом плане я чувствовала себя очень подстегиваемой тем состоянием, в котором сейчас находится мир. Я чувствую, что обязана многое об этом сказать. Эта музыка для меня — то самое "убежище".

Мне это было нужно — как и всем нам — просто для того, чтобы иметь возможность излить себя во что-то. И я знаю, что это звучит как заезженная пластинка, потому что я говорила то же самое о "The Bitter Truth" [2021 года], но музыка очень, очень нужна. Мы сочиняли как сумасшедшие. Я была своего рода в подполье. В начале этого года мне пришлось исчезнуть, чтобы закончить все тексты, которые казались мне более важными, чем когда-либо. И я наконец-то подняла голову, мы только что закончили альбом. Я так взволнована. Это так круто! И это невероятно офигенно — наконец-то выпустить музыку, которой мы были так одержимы».




15 апр 2026
Altair21
Как говорицца будем посмотреть)
