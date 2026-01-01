Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



14 апр 2026 : 		 PAUL STANLEY: «KISS выступят в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas 2026»

23 мар 2026 : 		 Вокалист KISS о шоу аватаров

4 фев 2026 : 		 KISS набрали миллиард

22 янв 2026 : 		 Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME

21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY: «KISS выступят в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas 2026»



zoom
В рамках серии вопросов от поклонников, Paul Stanley подтвердил, что группа примет участие во второй ежегодной конвенции KISS Kruise: Landlocked In Vegas:

«Итак, есть несколько забавных моментов относительно круиза KISS. Когда к нам впервые обратились с идеей устроить круиз KISS, когда мы впервые услышали об этом, я спросил: "Кто вообще поедет в такой круиз с KISS?" И каждый раз, когда мы отправлялись в путешествие, у нас были люди из 33 стран мира. Это было потрясающе. Но самое безумное в этом то, что с годами все начали совершать круизы, так что мы не всегда можем найти свободный корабль. В итоге в прошлом году мы решили: "А давайте сделаем "KISS Kruise: Landlocked In Vegas". И все прошло очень недурно. Выступление группы было потрясающим, и было здорово видеть всех присутствующих. Это был первый заход, так что мы устроим подобное и в этом году. У нас есть планы на ноябрь. И каким бы хорошим ни было то мероприятие, это будет намного лучше, потому что мы учимся по ходу дела. И следующий KISS Kruise в Вегасе будет просто потрясающим. Я имею в виду, нам не терпится сыграть, и мы не можем дождаться, когда соберутся те группы, которые у нас будут, и мы снова будем с вами. Так что собирайте чемоданы и в Вегас!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 94

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом