PAUL STANLEY: «KISS выступят в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas 2026»



В рамках серии вопросов от поклонников, Paul Stanley подтвердил, что группа примет участие во второй ежегодной конвенции KISS Kruise: Landlocked In Vegas:



«Итак, есть несколько забавных моментов относительно круиза KISS. Когда к нам впервые обратились с идеей устроить круиз KISS, когда мы впервые услышали об этом, я спросил: "Кто вообще поедет в такой круиз с KISS?" И каждый раз, когда мы отправлялись в путешествие, у нас были люди из 33 стран мира. Это было потрясающе. Но самое безумное в этом то, что с годами все начали совершать круизы, так что мы не всегда можем найти свободный корабль. В итоге в прошлом году мы решили: "А давайте сделаем "KISS Kruise: Landlocked In Vegas". И все прошло очень недурно. Выступление группы было потрясающим, и было здорово видеть всех присутствующих. Это был первый заход, так что мы устроим подобное и в этом году. У нас есть планы на ноябрь. И каким бы хорошим ни было то мероприятие, это будет намного лучше, потому что мы учимся по ходу дела. И следующий KISS Kruise в Вегасе будет просто потрясающим. Я имею в виду, нам не терпится сыграть, и мы не можем дождаться, когда соберутся те группы, которые у нас будут, и мы снова будем с вами. Так что собирайте чемоданы и в Вегас!»







