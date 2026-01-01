Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
14 апр 2026 : 		 ROB HALFORD о K.K. DOWNING: «Любовь и уважение, которые мы по-прежнему испытываем друг к другу, никуда не делись»

11 янв 2026 : 		 ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого

11 ноя 2025 : 		 ROB HALFORD: «Я не хочу просыпаться с ощущением тошноты и усталости, как это было раньше»

11 окт 2025 : 		 ROB HALFORD: «Смогу ли я еще десять лет? Смогу!»

23 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «У меня есть хеви-металлический кактус у бассейна. Я не молюсь перед ним, но когда я смотрю на него, я ощущаю некую связь»

31 июл 2025 : 		 Новая фигурка ROB HALFORD

1 апр 2025 : 		 ROB HALFORD: путь от JUDAS PRIEST до иудейского священника

6 фев 2025 : 		 ROB HALFORD: «Депрессия у меня была дай божЕ!»

16 окт 2024 : 		 ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»

7 сен 2024 : 		 ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам

28 авг 2024 : 		 ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»

18 июл 2024 : 		 ROB HALFORD о простате

15 май 2024 : 		 ROB HALFORD и BRUCE DICKINSON не разговаривали уже «целую вечность»

29 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Правда или ложь?»

23 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Раньше я был ужасно одинок из-за того, что мне приходилось вести двойную жизнь»

26 мар 2024 : 		 ROB HALFORD о блюзовом альбоме: «Когда у меня появится время, я это сделаю»

19 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «Котики рулят»

8 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»

28 янв 2024 : 		 ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»

8 янв 2024 : 		 ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого

22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле
ROB HALFORD о K.K. DOWNING: «Любовь и уважение, которые мы по-прежнему испытываем друг к другу, никуда не делись»



В новом интервью ROB HALFORD обсудил «The Ballad Of Judas Priest», официальный документальный фильм, повествующий о более чем 50-летней истории группы. По поводу того, что бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. DOWNING дал интервью для фильма, несмотря на прежние напряжённые отношения гитариста с его бывшими коллегами по группе, он сказал:

«Я думаю, что уважение всё ещё осталось. Я считаю, что любовь и уважение, которые мы по-прежнему испытываем друг к другу, никуда не делись. И тот факт, что он сейчас так же важен для JUDAS PRIEST, как и тогда, когда рассказывал эту историю, говорит о том, что так и должно было быть. Потому что он был с нами с самого начала, ещё до того, как лично я присоединился к группе. Так что его ценность и работа, которую он проделал в JUDAS PRIEST, — а мы до сих пор исполняем много песен, которые К. К. написал вместе со мной и Glenn'ом, — это действительно важно. И я думаю, это даёт понять фанатам и всем остальным в металлическом мире, что, несмотря на то, есть ли он в группе или его нет, когда мы выходим на сцену в современном мире, это не имеет значения. Важен тот факт, что мы по-прежнему уважаем друг друга».

На вопрос о вероятности воссоединения группы и KK, Rob ответил:

«Думаю, то, что он сказал в документальном фильме, было простым, прямолинейным и красноречивым, что он не испытывал определённых чувств.
Когда начинаешь заниматься музыкой, нужно по-настоящему хотеть попасть на эту сцену. Не стоит сдерживаться. Нужна веская причина. Если вы не выступаете по уважительным причинам, то у вас нет права находиться на этой сцене. Вы не можете просто выполнять свои обязанности. Если вы выступаете только потому, что хотите получить чек в конце тура, то это неправильно. Должно быть очень сильное внутреннее чувство, которое заставляет выйти на сцену и с такой же честностью и убеждённостью выложиться для своих поклонников. И если вы этого не чувствуете, тогда поступайте так, как K.K.».




