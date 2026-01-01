ROB HALFORD о K.K. DOWNING: «Любовь и уважение, которые мы по-прежнему испытываем друг к другу, никуда не делись»



В новом интервью ROB HALFORD обсудил «The Ballad Of Judas Priest», официальный документальный фильм, повествующий о более чем 50-летней истории группы. По поводу того, что бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. DOWNING дал интервью для фильма, несмотря на прежние напряжённые отношения гитариста с его бывшими коллегами по группе, он сказал:



«Я думаю, что уважение всё ещё осталось. Я считаю, что любовь и уважение, которые мы по-прежнему испытываем друг к другу, никуда не делись. И тот факт, что он сейчас так же важен для JUDAS PRIEST, как и тогда, когда рассказывал эту историю, говорит о том, что так и должно было быть. Потому что он был с нами с самого начала, ещё до того, как лично я присоединился к группе. Так что его ценность и работа, которую он проделал в JUDAS PRIEST, — а мы до сих пор исполняем много песен, которые К. К. написал вместе со мной и Glenn'ом, — это действительно важно. И я думаю, это даёт понять фанатам и всем остальным в металлическом мире, что, несмотря на то, есть ли он в группе или его нет, когда мы выходим на сцену в современном мире, это не имеет значения. Важен тот факт, что мы по-прежнему уважаем друг друга».



На вопрос о вероятности воссоединения группы и KK, Rob ответил:



«Думаю, то, что он сказал в документальном фильме, было простым, прямолинейным и красноречивым, что он не испытывал определённых чувств.

Когда начинаешь заниматься музыкой, нужно по-настоящему хотеть попасть на эту сцену. Не стоит сдерживаться. Нужна веская причина. Если вы не выступаете по уважительным причинам, то у вас нет права находиться на этой сцене. Вы не можете просто выполнять свои обязанности. Если вы выступаете только потому, что хотите получить чек в конце тура, то это неправильно. Должно быть очень сильное внутреннее чувство, которое заставляет выйти на сцену и с такой же честностью и убеждённостью выложиться для своих поклонников. И если вы этого не чувствуете, тогда поступайте так, как K.K.».







