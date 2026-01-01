Новая музыка NEVERMORE появится в начале 2027 года



Гитарист NEVERMORE Jeff Loomis в недавнем интервью рассказал о том, как собрался новый состав коллектива:



«Это определенно потребовало определенных усилий. Пришлось потратить некоторое время, чтобы все было настроено так, как нам хотелось, чтобы убедиться, что это вообще возможно. И это произошло, когда мы нашли нужных людей для завершения работы. Нам пришлось прослушать довольно много людей, чтобы убедиться, что мы нашли тех, кто был достоен. Итак, нам очень, очень повезло, что у нас есть мистер Berzan Önen на вокале, мистер Semir Özerkan на басу и мистер Jack Cattoi на гитаре. Итак, это три новых участника. И, конечно, это все еще я и Van — я на гитаре, а Van на барабанах. И да, всего несколько дней назад у нас было наше первое выступление в Стамбуле. Оно прошло очень, очень хорошо. Публика была феноменальной. Они подпевали всем песням, и мы чувствовали себя желанными гостями. А теперь мы едем в Южную Америку, чтобы дать еще несколько концертов. Так что мы очень, очень взволнованы».



Комментируя тот факт, что в нынешнем составе NEVERMORE нет вокалиста Уоррела Дэйна, который умер в 2017 году, Jeff сказал:



«Когда мы с Van'ом впервые заговорили о том, чтобы [снова собрать NEVERMORE], вопрос был в том, можно ли это сделать? И я решил, что да. Если вы сможете найти нужных людей, которые смогут правильно исполнять песни, это будет сделано. Мы также не искали клона Уоррела Дэйна. Мы искали кого-то, кто по-прежнему мог бы исполнять песни, но при этом обладал бы собственным стилем. Итак, это то, что мы искали с самого начала, и, как мне кажется, мы это нашли. И мы очень счастливы».



На вопрос о том, как участие трех новых музыкантов повлияет на общее звучание NEVERMORE в будущем, Loomis ответил:



«Суть звучания NEVERMORE на самом деле никуда не денется. И я думаю, что ядром, можно сказать, являемся мы с Van'ом, мы пишем в стиле NEVERMORE, и это по-прежнему имеет свой вес. Но я уверен, что когда дело доходит до долговечности групп, вы всегда заметите, что каждый вносит свой вклад. Как, например, в такой группе, как RUSH, — в этой группе каждый вносит свой вклад. И мы не хотим, чтобы NEVERMORE были просто шоу Van'a & Jeff'a. Мы хотим, чтобы другие ребята тоже внесли свой вклад. Мы хотим, чтобы Berzan написал тексты песен. Мы хотим, чтобы он написал вокальные мелодии. Мы хотим, чтобы Jack и Semir написали риффы. Итак, изменит ли это основное звучание NEVERMORE? На самом деле я так не думаю. Я думаю, что это просто добавит динамики и сделает альбом круче, потому что там будут и другие небольшие элементы классных музыкальных отрывков, которые теперь можно использовать. И я уверен, что это будет намного интереснее для слушателя. У нас по-прежнему будут те же основные элементы, что и в прежние времена, но он будет новым и интересным, с новой атмосферой, так сказать. Именно этого мы и искали для нового NEVERMORE».



Jeff также рассказал о возможности того, что фэны услышат новый материал NEVERMORE в недалеком будущем, после того как недавно было объявлено, что группа подписала контракт с Reigning Phoenix Music:



«Сейчас мы сосредотачиваемся на новой музыке. Итак, мы собираемся потратить большую часть мая, июня и июля на работу над новым альбомом. И мы надеемся, что к первому кварталу 27-го года у нас будет готова новая музыка, которую люди смогут услышать, сингл то уж точно. Вот над этим мы сейчас и работаем».







