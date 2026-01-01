*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Nevermore

13 апр 2026 : 		 Новая музыка NEVERMORE появится в начале 2027 года

3 апр 2026 : 		 Новый состав NEVERMORE дебютировал на сцене

30 мар 2026 : 		 NEVERMORE не приедут на PROGPOWER USA XXV

14 мар 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

28 фев 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

22 фев 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

12 фев 2026 : 		 NEVERMORE объявили новый состав

30 ноя 2025 : 		 JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE

27 мар 2025 : 		 NEVERMORE нашли участников

13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет
Новая музыка NEVERMORE появится в начале 2027 года



Гитарист NEVERMORE Jeff Loomis в недавнем интервью рассказал о том, как собрался новый состав коллектива:

«Это определенно потребовало определенных усилий. Пришлось потратить некоторое время, чтобы все было настроено так, как нам хотелось, чтобы убедиться, что это вообще возможно. И это произошло, когда мы нашли нужных людей для завершения работы. Нам пришлось прослушать довольно много людей, чтобы убедиться, что мы нашли тех, кто был достоен. Итак, нам очень, очень повезло, что у нас есть мистер Berzan Önen на вокале, мистер Semir Özerkan на басу и мистер Jack Cattoi на гитаре. Итак, это три новых участника. И, конечно, это все еще я и Van — я на гитаре, а Van на барабанах. И да, всего несколько дней назад у нас было наше первое выступление в Стамбуле. Оно прошло очень, очень хорошо. Публика была феноменальной. Они подпевали всем песням, и мы чувствовали себя желанными гостями. А теперь мы едем в Южную Америку, чтобы дать еще несколько концертов. Так что мы очень, очень взволнованы».

Комментируя тот факт, что в нынешнем составе NEVERMORE нет вокалиста Уоррела Дэйна, который умер в 2017 году, Jeff сказал:

«Когда мы с Van'ом впервые заговорили о том, чтобы [снова собрать NEVERMORE], вопрос был в том, можно ли это сделать? И я решил, что да. Если вы сможете найти нужных людей, которые смогут правильно исполнять песни, это будет сделано. Мы также не искали клона Уоррела Дэйна. Мы искали кого-то, кто по-прежнему мог бы исполнять песни, но при этом обладал бы собственным стилем. Итак, это то, что мы искали с самого начала, и, как мне кажется, мы это нашли. И мы очень счастливы».

На вопрос о том, как участие трех новых музыкантов повлияет на общее звучание NEVERMORE в будущем, Loomis ответил:

«Суть звучания NEVERMORE на самом деле никуда не денется. И я думаю, что ядром, можно сказать, являемся мы с Van'ом, мы пишем в стиле NEVERMORE, и это по-прежнему имеет свой вес. Но я уверен, что когда дело доходит до долговечности групп, вы всегда заметите, что каждый вносит свой вклад. Как, например, в такой группе, как RUSH, — в этой группе каждый вносит свой вклад. И мы не хотим, чтобы NEVERMORE были просто шоу Van'a & Jeff'a. Мы хотим, чтобы другие ребята тоже внесли свой вклад. Мы хотим, чтобы Berzan написал тексты песен. Мы хотим, чтобы он написал вокальные мелодии. Мы хотим, чтобы Jack и Semir написали риффы. Итак, изменит ли это основное звучание NEVERMORE? На самом деле я так не думаю. Я думаю, что это просто добавит динамики и сделает альбом круче, потому что там будут и другие небольшие элементы классных музыкальных отрывков, которые теперь можно использовать. И я уверен, что это будет намного интереснее для слушателя. У нас по-прежнему будут те же основные элементы, что и в прежние времена, но он будет новым и интересным, с новой атмосферой, так сказать. Именно этого мы и искали для нового NEVERMORE».

Jeff также рассказал о возможности того, что фэны услышат новый материал NEVERMORE в недалеком будущем, после того как недавно было объявлено, что группа подписала контракт с Reigning Phoenix Music:

«Сейчас мы сосредотачиваемся на новой музыке. Итак, мы собираемся потратить большую часть мая, июня и июля на работу над новым альбомом. И мы надеемся, что к первому кварталу 27-го года у нас будет готова новая музыка, которую люди смогут услышать, сингл то уж точно. Вот над этим мы сейчас и работаем».




