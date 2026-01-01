JANNE WIRMAN обещает больше концертов в память об Алекси



JANNE WIRMAN в недавнем интервью спросили, почему группа решила вновь собраться и выступить как "Children Of Bodom – A Celebration Of Music":



«Нам поступало много предложений, и на всё мы отвечали “нет”. Но потом появился один парень — сейчас он наш букинг-агент, Dominik из Австрии. Он оказался достаточно настойчивым. Говорит: “Парни, у меня куча запросов на концерты BODOM”. Мы ему вежливо ответили: у нас нет группы. У нас есть три человека и наследие. А он такой: “Можно я прилечу в Хельсинки и встречусь с вами?” Мы: “Ну, ладно”.



Он реально прилетает в Хельсинки, мы идём на ужин — и оказывается, что он просто отличный чувак, с которым можно работать. В своё время BODOM были как семья. И все вокруг — менеджер, агент — должны были вписываться в эту атмосферу. Нам важно было знать этих людей, чувствовать, что они “свои”.



И вот этот парень оказался именно таким. Это было пару лет назад. И мы начали думать: “Окей, если мы вообще будем играть концерты — как это должно выглядеть?” Мы вернули нашего старого менеджера Steve Davis — он гений, хоть и в своей слегка безумной манере. И он сказал: “Парни, мы будем чествовать музыку. Потому что это то, что у вас есть — у вас есть музыка”. И вот с этого всё и начало раскручиваться. Так мы и оказались там, где есть в настоящий момент».



Говоря о выступлении Samy Elbanna на концертах CHILDREN OF BODOM в Tavastia, Janne сказал:



«Чувак был просто в огне. И он был уже настолько подготовлен, когда у нас была первая репетиция — за три-четыре месяца до концертов. Он уже знал всё. А я только вспоминал: “Как это вообще играть?” Он был готов на 146%. Молодой, заряженный пацан — я его обожаю. Он реально проделал огромную работу. Потому что сыграть всё, что Алекси записал на альбомах — это требует адской практики. Его выступление было безупречным. Все соло, все лиды — идеально.



Мы все знаем, насколько охрененно талантлив был Алекси, но нас всегда поражало, как он мог играть самые сложные риффы и одновременно петь или орать. И я знаю, что для Samy некоторые партии были очень сложными — но он справился. Я даже не могу представить, сколько он должен был репетировать».



О возвращении к музыке CHILDREN OF BODOM спустя столько лет Janne сказал:



«Я вообще не знал, чего ожидать. Никто не мог этого предсказать… Мы репетировали месяцами, и, как я уже говорил, Samy был самым уверенным на репетициях. Он всё время был стабилен, а я ещё только входил в форму. Я знал, что у нас будет это видео-интро — где Алекси говорит, идут фотографии и всё такое. И вот первый вечер — мы за кулисами реально паникуем: “Что вообще сейчас будет?”



Я не знал — я сейчас разревусь? Зал будет плакать? Что вообще произойдёт? Во время видео зал был тихий — и это понятно, все слушают. Но первые секунд 15 после выхода на сцену я вообще не понимал, что сейчас случится.



А потом я увидел реакцию толпы на музыку — и понял: “Чёрт, сейчас будет круто”. И так и было. Это было реально круто».



О химии между музыкантами:



«Я могу это описать только так: случилось что-то магическое. Потому что никто не знал, как пройдёт первый концерт. Всё могло развалиться — мы могли просто стоять и рыдать, типа: “Зачем мы вообще это сделали?” Но произошло что-то особенное. И в том числе в плане сыгранности. Потому что, если честно, некоторые репетиции были вообще не плотными.



Но тут включилась публика. Иногда тебе это нужно. Когда зал заставляет тебя выложиться на максимум — вот тогда и происходит магия».



О возможности продолжить:



«Это было очень особенное событие. И мы понимали, что двух концертов будет недостаточно, чтобы удовлетворить интерес. Мы знали, что люди будут просить ещё. Я сам в последний момент начал паниковать и сказал менеджменту: “Может, добавим ещё даты?” Но изначально план был — только два концерта, и всё».



На прямой вопрос, увидим ли мы ещё живые выступления CHILDREN OF BODOM, Janne ответил:



«Да. Такой шанс есть. Мы уже говорили, что в следующем году это празднование продолжится. Так что да — продолжение будет».







