сегодня



CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем со здоровьем



Десятого апреля на сайте гетеборгского клуба The Abyss, где 29 мая был запланирован концерт CHRIS HOLMES, появилось сообщение от менеджера и жены музыканта, Catherine Holmes:



«Из-за проблем со здоровьем, требующих немедленного решения, мы, к сожалению, вынуждены отменить майский тур. Мы будем держать вас в курсе, как только у нас появится дополнительная информация. Мы хотели бы поблагодарить каждого из вас за понимание и просим вас принять наши извинения».











+0 -0



просмотров: 199

