*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 61
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
13 апр 2026 : 		 TRIUMPH открыли тур

9 апр 2026 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками
TRIUMPH открыли тур



TRIUMPH выступлением десятого апреля в Орландо открыли первый за более чем тридцать лет тур:

01. When The Lights Go Down
02. Somebody's Out There
03. Spellbound
04. Allied Forces
05. Never Surrender
06. Rock & Roll Machine
07. Hold On
08. Blinding Light Show
09. Rocky Mountain Way (Joe Walsh Cover)
10. Lay It On The Line
11. 24 Hours A Day (intro only)
12. Follow Your Heart
13. Magic Power

Encore:

14. I Live For The Weekend
15. Fight The Good Fight

Видео полного выступления доступно ниже.




