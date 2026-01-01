TRIUMPH открыли тур



TRIUMPH выступлением десятого апреля в Орландо открыли первый за более чем тридцать лет тур:



01. When The Lights Go Down

02. Somebody's Out There

03. Spellbound

04. Allied Forces

05. Never Surrender

06. Rock & Roll Machine

07. Hold On

08. Blinding Light Show

09. Rocky Mountain Way (Joe Walsh Cover)

10. Lay It On The Line

11. 24 Hours A Day (intro only)

12. Follow Your Heart

13. Magic Power



Encore:



14. I Live For The Weekend

15. Fight The Good Fight



Видео полного выступления доступно ниже.







