SAM KOLTUN и WADE MURFF поедут в тур с GODSMACK



В недавнем интервью Sully Erna поговорил о будущем концертном релизе GODSMACK "Live At Mohegan Sun", который выйдет 1 мая на Primary Wave. Запись сделана во время аншлагового шоу 26 октября 2024 года на Mohegan Sun Arena в Uncasville, Connecticut. Это последнее выступление классического состава группы — Sully Erna, Tony Rombola, Robbie Merrill и Shannon Larkin — после решения Tony и Shannon уйти из коллектива. Говоря об их уходе, Sully сказал:



«Shannon дал мне лучшие годы в этой группе. Tony — тоже. Эти парни просто незаменимы, насколько я могу судить, потому что они мне как братья. И так будет всегда. И никакой вражды тут нет.



Многие спрашивают: “Что случилось? Вы поссорились?” Да ничего не случилось. Они просто дошли до той точки в жизни, когда уже не хотят гастролировать на таком уровне. Это тяжёлый труд. Дорога — это одиночество. Shannon уже несколько лет как завязал, и ему просто перестало приносить удовольствие. Тело изнашивается. Мы через многое проходим — и физически, и эмоционально. И они просто захотели пожить для себя.



Мы обнялись, пожелали друг другу всего лучшего. Мы уважаем их решение. И я думаю, вы почувствуете все эти эмоции на “Live At Mohegan Sun”, потому что команда — Dan Catullo и все, кто работал над фильмом, включая Leslie Atkins, — они реально поймали на камеру всё, что я хотел бы, чтобы фанаты увидели. И само шоу, и ту прощальную вечеринку для Tony и Shannon — насколько это было эмоционально. Там были наши семьи, наши дочери. Я уже раз двенадцать рыдал, пересматривая монтаж, пока мы правили финальную версию.



Потому что это 30 лет моей жизни. И это были лучшие её годы. Так что да — закрывать эту главу было непросто, мне потребовалось время, чтобы это переварить. Но всё приходит. Это двойной концертный альбом. Звучит отлично, выглядит отлично — всё, что вы хотите от такого релиза. И я очень надеюсь, что люди это услышат и прочувствуют».



Когда интервьюер отметил, что крайне редко бывает, чтобы участники уходили из группы с хорошим отношением друг к другу спустя десятилетия, Sully признался:



«Не буду врать — сначала у меня была горечь. Когда они сказали: “Это последний цикл. Запишем альбом, доиграем тур — и всё”… Я понимал их, уважал их решение, благословил их — но внутри у меня это не укладывалось. Потому что я чувствовал: я всю жизнь пахал, мы вместе построили нечто большое, я помог воплотить мечты всех — а мою как будто забрали. И меня мотало: то я принимал это, то злился, то снова принимал, но не находил покоя. Настоящие эмоциональные американские горки.



И, честно, я всё ещё где-то внутри в этом процессе, потому что не знаю, что дальше. Но мы с Robbie сели, поговорили и поняли: у нас ещё полно топлива в баке. Мы хотим продолжать, играть эти песни, уважать нашу историю и давать это фанатам. Я чувствую себя отлично. Как будто мне снова 25. Я никуда не собираюсь уходить. Мы ещё пошумим — посмотрим, как всё пойдёт».



Говоря о туре "The Rise Of Rock" 2026 с участием STONE TEMPLE PILOTS и DOROTHY, Sully впервые публично представил новых участников:



«У нас сейчас сильный состав. И я хочу сказать это впервые. У нас новый гитарист — Sam Koltun. Он офигенный. Играл с Dorothy и другими группами. Пришёл на прослушивание — и просто вынес нам мозг. Его внимание к деталям, подача, игра — он реально поднял уровень фронтлайна. Невероятный гитарист. Я хочу, чтобы фанаты его приняли. Он уважает эту музыку, уважает то, что играл Tony. И, честно — звучит один в один. Потрясающе, насколько точно он это воспроизводит, при этом добавляя что-то своё.



И да — впервые скажу: новым барабанщиком станет Wade Murff. Отличный парень, отличный музыкант, мощный, визуально круто смотрится. Думаю, фанаты, которые придут на концерты, почувствуют себя как дома — потому что звук остался тем же. Но при этом появилась новая энергия. Всё как будто перезарядилось — и это очень круто».



На вопрос, не было ли у него ощущения предательства, Sully ответил:



«Я бы не сказал “предательство”. Это слишком громкое слово. Это просто решение. Жизненное решение. Shannon, между прочим, сыграл — сколько? — на сорока альбомах. Он играл с BLACK SABBATH, UGLY KID JOE, WRATCHCHILD AMERICA — да с кем только не играл. Он сделал огромную карьеру.



Но с самого начала GODSMACK были рабочей, группой “синих воротничков”. Мы не были частью MTV, не были частью VH1, не были частью поп-сцены. Мы строили всё через гастроли и радио. А это намного тяжелее, чем многие думают. Поп-артисты выходят, стреляют, продают миллионы — и всё. Мы так не жили. Единственные, кто хоть как-то приближался к нашему графику — это PANTERA. И даже они однажды сказали: “Чёрт, вы реально играете дофига концертов”.



А мы такие: “А разве не все так делают?”



Семь концертов подряд — день выходной. Девять подряд — день выходной. Одиннадцать подряд — день выходной. И так три года. Мы были как роботы. Я безумно горжусь тем, что мы построили. У меня нет никаких сожалений. Даже если бы всё закончилось завтра — я в порядке. Мы прожили отличную жизнь.



Но на самом деле — это не конец. Мы возвращаемся. Мы готовы снова выйти и играть. Всё звучит отлично. И нам реально не терпится выйти на сцену с новыми ребятами и кайфануть вместе с публикой».



Отдельно отмечается, что Wade Murff начал играть на барабанах в четыре года. Среди его вдохновителей — John Bonham (LED ZEPPELIN), Alex Van Halen, Dave Lombardo (SLAYER) и Vinnie Paul Abbott (PANTERA).



О своём стиле Wade говорит:



«Я уважаю технику и точность, но люблю барабанщиков, которые бьют сильно и играют с душой, с физикой. На сцене я хочу находиться на грани между контролем и хаосом — чтобы казалось, что в любой момент что-то может развалиться… или кто-то может пострадать. Скорее всего, я сам. [Смеётся] Но если серьёзно — я выкладываюсь на каждом концерте. Без оправданий».







