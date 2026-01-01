сегодня



KIP WINGER: «Я и не говорил никогда, что мы сыграли последний концерт»



KIP WINGER в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" вновь спросили, как так получилось, что после окончательного финального шоу 31 августа 2025 года в Rainbow Bar & Grill Backyard Bash у группы WINGER намечены выступления в 2026:



«Ситуация такая: я никогда не говорил: “Вот это наш последний концерт”, потому что не хотел устраивать вот это пафосное “всё, прощаемся”, а потом вдруг — “ой, кстати, мы ещё пару концертов сыграем”. Мне это не близко. Моя логика была простая: если появляется хорошее предложение — фестиваль, может быть круиз — я сыграю. Но до определённого момента.



Перед тем шоу в Rainbow — “Backyard Bash”, где мы, по сути, уже собирались всё завершить, у нас уже было забронировано несколько концертов на этот год. Поэтому они сейчас просто постепенно анонсируются. По сути, осталось — не знаю — четыре или пять выступлений, и где-то впереди будет тот самый “последний концерт”.



У меня сейчас много проблем с голосом, и я не хочу быть тем парнем, который выходит на сцену и не может вытянуть ноты. Я хочу быть готов на сто процентов — и оставить именно такое впечатление. Но при этом я из тех, кто говорит: “никогда не говори никогда”. Если, например, позовут на что-то вроде Rocklahoma — я бы вполне рассмотрел такое предложение. И во многом потому, что я обожаю своих ребят в группе. Мы реально очень близкие друзья.



Но если говорить честно, все эти поездки, постоянные переезды — я просто больше не хочу жить в таком графике. Сейчас я полностью сосредоточен на своей сольной карьере в классической музыке».



Когда ведущий упомянул, что Dee Snider отказался от возвращения к гастролям с TWISTED SISTER из-за здоровья и физических ограничений, Kip сказал:



«Это реально пугает — выходить на сцену и не быть уверенным, что ты сегодня в форме. Я не помню точную цитату Dee, но смысл был такой: “Зачем мне в 71 пытаться доказать, что я могу звучать как в 21, если это уже не так?” И я полностью с этим согласен — я на той же самой волне.



И, знаешь, даже [барабанщик WINGER] Rod Morgenstein это чувствует. Ему 73, он зверь за установкой, но сходит со сцены — и его чуть ли не выворачивает, настолько это физически тяжело. А у нас ведь не тот уровень, где ты летаешь на своём частном джете — между концертами ты так же мучаешься с аэропортами, перелётами. Это всё непросто.



Но, как я уже сказал, я чувствую себя очень счастливым, потому что у меня есть другая карьера, которая сейчас реально развивается, и мне это по-настоящему интересно. Для меня это естественный переход. И всем, кто расстроен — я вас понимаю, правда. Мне жаль. Но я сейчас пою как могу… и всё равно это чертовски страшно».







+0 -0



просмотров: 111

