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BILLY SHEEHAN, DOUG ALDRICH, DOUG 'DUG' PINNICK и BUMBLEFOOT выступили с CACTUS
Группа CACTUS, в состав которой входят Carmine Appice (also of VANILLA FUDGE and BECK, BOGERT & APPICE fame), Ed Terry, Artie Dillon и James Caputo при поддержке звездных гостей в лице Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS),Eric Gales, Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO),Tony Franklin (THE FIRM, BLUE MURDER, Lou Gramm),Pat Travers, Doug "Dug" Pinnick (KING'S X) и Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES, ASIA, SONS OF APOLLO) третье апреля отметили выход новой пластинки "Temple Of The Blues II"
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