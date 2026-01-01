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Cactus

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13 апр 2026 : 		 BILLY SHEEHAN, DOUG ALDRICH, DOUG 'DUG' PINNICK и BUMBLEFOOT выступили с CACTUS

18 мар 2026 : 		 DEE SNIDER и TRACII GUNS в новом треке CACTUS

19 фев 2026 : 		 STEVE MORSE, TRACII GUNS, JOE LYNN TURNER на новом релизе CACTUS

16 июн 2025 : 		 CARMINE APPICE о влиянии CACTUS на VAN HALEN

1 сен 2024 : 		 CACTUS и MELANIE исполняют хит Джими Хендрикса

10 июн 2024 : 		 Новое видео CACTUS

2 июн 2024 : 		 Новая песня CACTUS

23 май 2024 : 		 Новое видео CACTUS

13 янв 2022 : 		 Первый концерт CACTUS выйдет на виниле

7 янв 2022 : 		 CARMINE APPICE заявил, что две песни VAN HALEN были созданы под влиянием CACTUS

6 апр 2021 : 		 Новое видео CACTUS

9 мар 2021 : 		 Новый альбом CACTUS выйдет весной

9 окт 2019 : 		 CARMINE APPICE хвалит кавер-версию CACTUS от CLUTCH

30 янв 2017 : 		 CARMINE APPICE вернул CACTUS к жизни
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BILLY SHEEHAN, DOUG ALDRICH, DOUG 'DUG' PINNICK и BUMBLEFOOT выступили с CACTUS



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Группа CACTUS, в состав которой входят Carmine Appice (also of VANILLA FUDGE and BECK, BOGERT & APPICE fame), Ed Terry, Artie Dillon и James Caputo при поддержке звездных гостей в лице Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS),Eric Gales, Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO),Tony Franklin (THE FIRM, BLUE MURDER, Lou Gramm),Pat Travers, Doug "Dug" Pinnick (KING'S X) и Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES, ASIA, SONS OF APOLLO) третье апреля отметили выход новой пластинки "Temple Of The Blues II"




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