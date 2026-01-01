Новое видео SANCTUARY

"Not Of The Living", новое видео группы SANCTUARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой для группы за последние 12 лет и выпущена специально по случаю заключения контракта с BLKIIBLK, подразделения Frontiers Label Group. Продюсировал и сводил материал Chris "Zeuss" Harris (QUEENSRŸCHE, METAL CHURCH, ROB ZOMBIE).



Вокалист Joseph Michael: «Группа и я лично очень рады сообщить о заключении контракта с BLKIIBLK! Мы надеемся, что вам понравится новая глава в истории SANCTUARY. Мы надеемся не только бережно следовать своим прошлым записям, но и дарить вам новые песни!»







