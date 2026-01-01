Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Gus G

*



14 апр 2026 : 		 GUS G: «Ну в какие группы мне идти после OZZY?»

19 мар 2026 : 		 DORO в новом видео GUS G.

20 фев 2026 : 		 MATT BARLOW, RONNIE ROMERO, DORO PESCH And DINO JELUSICK на новом альбоме GUS G.

5 янв 2026 : 		 GUS G. работает сразу над двумя альбомами

20 сен 2025 : 		 GUS G. выступил с ROY KHAN

4 авг 2025 : 		 GUS G и Ronnie Romero почтили память Оззи

21 июн 2025 : 		 Новое видео GUS G & Ronnie Romero

10 май 2025 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

27 май 2024 : 		 GUS G присоединился на сцене к GLENN HUGHES

23 май 2024 : 		 5 любимых риффов GUS G.

9 апр 2024 : 		 GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON

6 апр 2024 : 		 GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»

14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»

18 фев 2022 : 		 Новое видео GUS G.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GUS G: «Ну в какие группы мне идти после OZZY?»



zoom
GUS G. в недавнем интервью поговорил о том, как он перестал принимать участие в жизни других групп после того, как восемь лет отыграл в составе OZZY OSBOURNE:

«Для меня было совершенно осознанным решением не присоединяться к другим группам после ухода от Оззи. У меня были предложения пройти прослушивание, и в перспективе, конечно, присоединиться к гораздо более крупным группам, чем моя. Но я не хотел снова попадать в такую ситуацию, когда ты — расходный материал, и тебе не дают права принимать решения. Я делал это пару раз в своей жизни. И еще я подумал, что мне нужно сесть и по-настоящему подумать: что бы я ни делал после Оззи, это, скорее всего, в любом случае приведет к понижению рейтинга, так что если ты собираешься понизить рейтинг, то лучше делай это на своих условиях. А еще я люблю принимать решения.

Скажу вам, это не всегда было легко. Мне почти пришлось доказывать свою правоту еще раз. Потому что до Оззи я работал в FIREWIND, а после Оззи мне, как ни странно, пришлось начинать все сначала. Вначале я думал, что просто продолжу с того места, на котором остановился, но все было не так. Мне реально пришлось пойти дальше и играть с меньшими гонорарами, чем раньше, в некотором роде совершенствоваться и инвестировать в группу и себя, если хотите. И вот недавно, после пандемии, наступил момент, когда ситуация снова начала улучшаться. Сейчас все хорошо, чувак, и мы находимся в хорошем положении, когда можем заглянуть в наш график на полтора года вперед и знаем, что нас ждет. И мне это нравится — мне нравится такая свобода принимать решения и иметь отличную команду, с которой мы можем общаться и творить великие дела — по сути, создавать свои собственные вещи. Создавать свое собственное будущее и свои собственные возможности»

После того, как интервьюер отметил, что "ничто не сравнится" с таким образом жизни, как поездки на лимузинах и полеты на частных самолетах во время гастролей, Gus согласился.

«Да, но ты совершенно не должен позволять забивать этим свою голову. Потому что, даже когда вы оказываетесь в такой ситуации, а я, очевидно, уже много лет хорошо разбираюсь в этом, вы должны понимать, что дело не в вас. Вы просто работаете. И у вас есть место в первом ряду для подобного образа жизни — вы можете останавливаться в отеле Four Seasons каждую ночь, летать частными бортами и все такое, — но это не ваше. Ты работаешь на артиста, на кого-то еще, или на группу, кто бы это ни был. Итак, если ты понимаешь, что дело не в тебе, а в ком-то другом, твоя задача — заставить этого человека блистать. Так что, когда ты будешь делать свое дело, да, это будет гораздо более низкий уровень и, да, возможно, гораздо меньший антураж и, возможно, не такая хорошая машина, или ты будешь летать не частных лайнерах, а на обычных коммерческих рейсах как это делают остальные смертные. Но лично у меня с этим нет никаких проблем, чувак. Я верю в создание собственной империи!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 182

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом