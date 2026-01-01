сегодня



GUS G: «Ну в какие группы мне идти после OZZY?»



GUS G. в недавнем интервью поговорил о том, как он перестал принимать участие в жизни других групп после того, как восемь лет отыграл в составе OZZY OSBOURNE:



«Для меня было совершенно осознанным решением не присоединяться к другим группам после ухода от Оззи. У меня были предложения пройти прослушивание, и в перспективе, конечно, присоединиться к гораздо более крупным группам, чем моя. Но я не хотел снова попадать в такую ситуацию, когда ты — расходный материал, и тебе не дают права принимать решения. Я делал это пару раз в своей жизни. И еще я подумал, что мне нужно сесть и по-настоящему подумать: что бы я ни делал после Оззи, это, скорее всего, в любом случае приведет к понижению рейтинга, так что если ты собираешься понизить рейтинг, то лучше делай это на своих условиях. А еще я люблю принимать решения.



Скажу вам, это не всегда было легко. Мне почти пришлось доказывать свою правоту еще раз. Потому что до Оззи я работал в FIREWIND, а после Оззи мне, как ни странно, пришлось начинать все сначала. Вначале я думал, что просто продолжу с того места, на котором остановился, но все было не так. Мне реально пришлось пойти дальше и играть с меньшими гонорарами, чем раньше, в некотором роде совершенствоваться и инвестировать в группу и себя, если хотите. И вот недавно, после пандемии, наступил момент, когда ситуация снова начала улучшаться. Сейчас все хорошо, чувак, и мы находимся в хорошем положении, когда можем заглянуть в наш график на полтора года вперед и знаем, что нас ждет. И мне это нравится — мне нравится такая свобода принимать решения и иметь отличную команду, с которой мы можем общаться и творить великие дела — по сути, создавать свои собственные вещи. Создавать свое собственное будущее и свои собственные возможности»



После того, как интервьюер отметил, что "ничто не сравнится" с таким образом жизни, как поездки на лимузинах и полеты на частных самолетах во время гастролей, Gus согласился.



«Да, но ты совершенно не должен позволять забивать этим свою голову. Потому что, даже когда вы оказываетесь в такой ситуации, а я, очевидно, уже много лет хорошо разбираюсь в этом, вы должны понимать, что дело не в вас. Вы просто работаете. И у вас есть место в первом ряду для подобного образа жизни — вы можете останавливаться в отеле Four Seasons каждую ночь, летать частными бортами и все такое, — но это не ваше. Ты работаешь на артиста, на кого-то еще, или на группу, кто бы это ни был. Итак, если ты понимаешь, что дело не в тебе, а в ком-то другом, твоя задача — заставить этого человека блистать. Так что, когда ты будешь делать свое дело, да, это будет гораздо более низкий уровень и, да, возможно, гораздо меньший антураж и, возможно, не такая хорошая машина, или ты будешь летать не частных лайнерах, а на обычных коммерческих рейсах как это делают остальные смертные. Но лично у меня с этим нет никаких проблем, чувак. Я верю в создание собственной империи!»







+1 -0



просмотров: 182

