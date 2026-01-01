BILL WARD вспоминает Кози Пауэлла



Во время своего апрельского шоу на радио Лос-Анджелеса барабанщик BLACK SABBATH BILL WARD поставил песню RAINBOW "Stargazer", в которой Кози Пауэлл играл на барабанах. После того, как песня закончилась, Bill рассказал, что знал Пауэлла как коллегу-барабанщика и друга:

«Я познакомился с Кози, когда мы были ещё детьми. Он отличный барабанщик. Крепкий. Во-первых, меня привлекла его личность. Он был приятным человеком, очень приятным. На самом деле мой последний телефонный разговор с Кози состоялся примерно за две недели до его кончины. И я так рад, что мне удалось поговорить с Кози на действительно значимые темы, и у нас состоялся душевный разговор. Я не разговаривал с ним некоторое время, а две недели спустя его не стало, что, конечно, было душераздирающим событием. Но когда мы встретились впервые, будучи ещё совсем юными, мне понравился его уже уже сложившийся стиль… Я мог сказать, где он научился играть. Я вырос на джазе, так что Джин Крупа был моим кумиром. Все говорят, что это был кто-то другой, но на самом деле это был Крупа. Но нормально, что остальные хотят сказать что-то другое — они вольны говорить всё, что им заблагорассудится. Но у Кози уже сложился свой стиль. Думаю, что он почерпнул приёмы у BUDDY RICH BIG BAND и, возможно, у Рича. Его манера игры хорошо вписалась в рок. Такое ощущение, что его фигура и манера игры были созданы специально для той эпохи. И у него были те самые приёмы и пассажи, которые вписывались в этот стиль.

У него было много хитов, когда он выступал сольно, и я не знаю, известно ли вам об этом. Он исполнял барабанное соло, и эти записи попадали в чарты. Он всегда был на связи, всегда слушал. Я думаю, он был барабанщиком для барабанщиков».

По поводу того, что Пауэлла не стало почти 30 лет назад в возрасте 50 лет, Уорд сказал:

«Я ощущаю печаль, когда об этом думаю. Через два месяца мне исполнится 78, и в свои 78 лет, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю невероятное количество людей, которых я встречал, знал и с которыми рос, и то, что мы все прошли через одно и то же, — это невероятное путешествие, но за сожаления, которые могли бы случиться, тоже приходится платить.

Воспоминания часто навевают грусть, но в то же время открывают перед нами блестящие возможности. Это палка о двух концах. Так что да, Кози был ангелом. Вот кем был Кози Пауэлл».




