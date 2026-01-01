Дебют DEVIL’S TRAIN выйдет на виниле

DEVIL’S TRAIN 19 июня впервые на кроваво-красном виниле выпустят дебютную пластинку Devil’s Train, в оригинале вышедшую в 2012 году и записанную при участии Jörg Michael (ex-Saxon, ex-Stratovarius), Jari Kainulainen (Masterplan, ex-Stratovarius), и Lakis Ragazas (Mystic Prophecy):
“Fire And Water”
“Devil’s Train”
“Roll The Dice”
“To The Ground”
“Forever”
“Sweet Devil’s Kiss”
“Find New Love”
“Room 66/64”
“Coming Home”
“Yellow Blaze”
“The Answers”
“American Woman”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет