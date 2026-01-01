Альбом DOKKEN выйдет на виниле



Deko Entertainment летом впервые на виниле в США выпустят альбом DOKKEN Erase The Slate, который будет доступен в двух цветах тиражом лишь в 500 копий:



Side A

“Erase The Slate”

“Change The World”

“Maddest Hatter”

“Drown”

“Shattered”



Side B

“One”

“Who Believes”

“Voice Of The Soul”

“Crazy Mary Goes Round”

“Haunted Lullabye”

“In Your Honor” http://www.dokken.net





