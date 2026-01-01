Винил PINK FLOYD ушел почти за 12 000 долларов



Первое издание альбома PINK FLOYD The Dark Side Of The Moon было продано $11,842. По сообщению продавца, пластинка была выпущена в количестве первых 300 экземпляров и ранее принадлежала сотруднику EMI. Пластинка имеет матрицу 1G/1G, не проигрывалась и не имеет видимого износа шпинделя. Это самое нетронутое изделие первого издания, какое только можно найти у коллекционеров, и, по-видимому, сохранившееся с самой ранней стадии производства http://www.pinkfloyd.com





