Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
[= ||| все новости группы



Pink Floyd

15 апр 2026 : 		 Новый сборник PINK FLOYD выйдет летом

24 фев 2026 : 		 Новое видео PINK FLOYD

20 дек 2025 : 		 Новое видео PINK FLOYD

12 дек 2025 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

18 ноя 2025 : 		 Новое видео PINK FLOYD

12 сен 2025 : 		 Новое демо PINK FLOYD

31 май 2025 : 		 Концертное видео PINK FLOYD'90

15 апр 2025 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 фев 2025 : 		 Концертный релиз PINK FLOYD выйдет весной

3 окт 2024 : 		 Права на PINK FLOYD ушли за 400 миллионов

24 май 2024 : 		 'Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd' выйдет на Blu-ray

25 фев 2024 : 		 Рассказ об издании PINK FLOYD

4 фев 2024 : 		 Новое издание PINK FLOYD

4 дек 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

29 ноя 2023 : 		 Вскрытие PINK FLOYD

29 окт 2023 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет зимой

22 окт 2023 : 		 Документальный ролик от PINK FLOYD

7 сен 2023 : 		 LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE исполняют PINK FLOYD

24 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

21 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

18 мар 2023 : 		 PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon

17 мар 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

13 фев 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

20 янв 2023 : 		 Новое юбилейное издание PINK FLOYD

8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты
Новый сборник PINK FLOYD выйдет летом



Sony Music пятого июня на виниле, CD и в цифровом виде выпустят новую компиляцию PINK FLOYD 8-Tracks, в основу которой вошли композиции из альбомов 70-х годов, над новым звучанием которых трудился Steven Wilson:

Side A
“One Of These Days”
“Wot’s… Uh The Deal”
“Money”
“Another Brick In The Wall, Part 2”

Side B
“Wish You Were Here”
“Time”
“Comfortably Numb”
“Pigs On The Wing” (full version originally released on the Animals 8-Track cartridge and exclusive to this compilation)



