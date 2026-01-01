сегодня



Новый сборник PINK FLOYD выйдет летом



Sony Music пятого июня на виниле, CD и в цифровом виде выпустят новую компиляцию PINK FLOYD 8-Tracks, в основу которой вошли композиции из альбомов 70-х годов, над новым звучанием которых трудился Steven Wilson:



Side A

“One Of These Days”

“Wot’s… Uh The Deal”

“Money”

“Another Brick In The Wall, Part 2”



Side B

“Wish You Were Here”

“Time”

“Comfortably Numb”

“Pigs On The Wing” (full version originally released on the Animals 8-Track cartridge and exclusive to this compilation)





+0 -0



просмотров: 110

