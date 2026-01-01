Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
15 апр 2026 : 		 Сборник TRIUMPH выйдет летом

13 апр 2026 : 		 TRIUMPH открыли тур

9 апр 2026 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение
Сборник TRIUMPH выйдет летом



zoom
12 июня на CD, виниле и в цифровом варианте состоится выпуск нового сборника лучших песен группы TRIUMPH, The Best Of Triumph:

LP

Side A:
“Lay It On The Line” (Single Edit)
“Magic Power” (Single Edit)
“All The Way”
“Follow Your Heart” (Single Edit)
“Fight The Good Fight”

Side B:
“A World Of Fantasy” (Single Edit)
“Hold On” (Single Edit)
“I Can Survive” (Single Edit)
“Spellbound” (Single Edit)
“Somebody’s Out There” (Single Edit)

CD/Digital:

“Lay It On The Line” (Single Edit)
“Magic Power” (Single Edit)
“All The Way”
“Follow Your Heart” (Single Edit)
“Fight The Good Fight”
“A World Of Fantasy” (Single Edit)
“Hold On” (Single Edit)
“I Can Survive” (Single Edit)
“Spellbound” (Single Edit)
“Somebody’s Out There” (Single Edit)



