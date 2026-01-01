Гитарист TRIBULATION выпускает сольный альбом
JOSEPH THOLL, известный шведский автор песен, вокалист и мультиинструменталист, играющий сейчас в TRIBULATION, а до этого выступавший в составе ENFORCER и создавший BLACK TRIP (позднее ставшие VOJD), готовит новую сольную пластинку It Might Be Art, фрагмент из которой доступен ниже. В качестве гостей в ее записи принимали участие Johannes Andersson (Tribulation), Tobias Lindkvist (Tyrann), Pia Stjärnvind (Serpent Omega), Adam Zaars (Tribulation) и Robert Pehrsson (Dundertåget, Robert Pehrsson’s Humbucker).
Трек-лист:
“New Dawn”
“Oh The Madness”
“I’m In A Darkness”
“Invocation Of The Evening Star”
“Walking”
“It Might Be Art”
“I Syrenens Tid”
“Rebirth”
“On Velvet Waves”
“The Burial”
