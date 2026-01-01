Перемены в CRYONIC TEMPLE

В мире, где рождаются легенды, а музыка разносится эхом сквозь время и пространство, CRYONIC TEMPLE готов открыть новую главу. Шведская пауэр-метал группа уже три десятилетия очаровывает поклонников такими эпическими гимнами, как “Eternal Flames Of Metal”, “Swords And Diamonds” и “End Of Days”. Теперь, когда им исполняется 30 лет, они готовы снова преодолеть барьеры и поднять свою музыку на новые высоты.

Группа вступает в эпоху торжеств, а с ней и бурных перемен. Вокалист Mattias Lilja, настоящее сердце CRYONIC TEMPLE, решил отойти от дел и сосредоточиться на своей семье и личных музыкальных приключениях. Его решение было встречено с уважением и восхищением, и группа хотела бы выразить свою благодарность за его незабываемый вклад и все волшебные моменты, которые они создали вместе. Здесь нет никаких обид – просто коллективная дань уважения тому, что было.

Но в этой истории перемен есть и надежда. Гитарист Markus Grundström теперь становится новым вокалистом, готовым повести фэнов в новую эру мощных риффов и величественных мелодий. Чтобы еще больше укрепить коллектив, они также пригласили в качестве нового гитариста Thomas Eriksson'а – виртуоза, чей талант обещает приумножить наследие CRYONIC TEMPLE.

“Мы полностью заряжены и готовы покорять сцену с той же страстью и энергией, что и всегда!” — говорится в совместном заявлении группы.

“Это только начало удивительного путешествия!” – добавляет Markus Grundström

Отмечайте в своих календарях. 8 августа CRYONIC TEMPLE впервые выступят в новом составе в рамках Rockkwälln.




