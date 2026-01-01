*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 41
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Lindsay Schoolcraft

14 апр 2026 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

7 ноя 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

1 сен 2025 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT: «Горжусь, что Zoe и Ashok вскрыли нарыв CRADLE OF FILTH»

26 июн 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

12 окт 2024 : 		 Бонус-треки от LINDSAY SCHOOLCRAFT

6 май 2024 : 		 Новый сингл LINDSAY SCHOOLCRAFT

29 апр 2024 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT почтила EVANESCENCE

19 авг 2023 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023

30 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT

18 окт 2022 : 		 Новая песня LINDSAY SCHOOLCRAFT

25 сен 2022 : 		 Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 июл 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT переиздает дебют

16 июн 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ELUVEITIE в новом сингле LINDSAY SCHOOLCRAFT

30 янв 2022 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 янв 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY

24 сен 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

12 июл 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новой песне NARAKA

24 июн 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT выпустила новую песню

15 окт 2020 : 		 Бывшие по CRADLE OF FILTH мутят вместе

27 сен 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

2 сен 2020 : 		 Стрим от LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 авг 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT исполнила новый трек

10 июл 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT завершила работу над альбомом

12 май 2020 : 		 Переиздание ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

5 апр 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT
Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT



I Wait For You To Fall, новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Harrowing, релиз которого намечен на 19 июня:

“Mercy Has Come”
“Crucified”
“Vague”
“I Wait For You To Fall”
“Cut Your Teeth”
“So Alive” feat. Krista Shipperbottom
“Chase The Dark”
“Losing It” (Bonus Track, physical only)




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
