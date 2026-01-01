*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 44
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
|||| сегодня

Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос о важности своей группы и себя лично в рамках Big 4:

«Что ж, я вложил очень много сил в металлическое сообщество. Kerry [King, гитарист SLAYER] и я играли вместе [на заре существования двух групп], и я показал ему, как играть песни MEGADETH, это было еще до того, как [SLAYER] начали выпускать свои основные альбомы. Мы с Kerry действительно отлично провели время вместе. Я писал музыку для METALLICA и для MEGADETH. В этих трех группах я оказал большое влияние на игру на гитаре. И когда я встретил Scott'a [Ian, гитариста ANTHRAX] и ребят из ANTHRAX в Нью-Йорке, произошло то же самое. Их первый альбом сильно отличался от того, который они записали после того, как познакомились со мной и ребятами из METALLICA. Так что, всё клево. И я очень люблю все эти группы!»




