сегодня



Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос о важности своей группы и себя лично в рамках Big 4:



«Что ж, я вложил очень много сил в металлическое сообщество. Kerry [King, гитарист SLAYER] и я играли вместе [на заре существования двух групп], и я показал ему, как играть песни MEGADETH, это было еще до того, как [SLAYER] начали выпускать свои основные альбомы. Мы с Kerry действительно отлично провели время вместе. Я писал музыку для METALLICA и для MEGADETH. В этих трех группах я оказал большое влияние на игру на гитаре. И когда я встретил Scott'a [Ian, гитариста ANTHRAX] и ребят из ANTHRAX в Нью-Йорке, произошло то же самое. Их первый альбом сильно отличался от того, который они записали после того, как познакомились со мной и ребятами из METALLICA. Так что, всё клево. И я очень люблю все эти группы!»







+1 -0



просмотров: 168

