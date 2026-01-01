Юбилейное издание DROWNING POOL выйдет летом

DROWNING POOL пятого июня выпустят новое издание Sinner, приуроченное к 25-летию дебютного альбома. Новая версия будет доступна в цифровом варианте и на виниле разных версий:
«Мы ценим всех наших замечательных фэнов, которые были с нами на протяжении последних 25 лет! Мы сыграем альбом "Sinner" полностью, а также другие любимые песни фанатов. С нетерпением ждем встречи со всеми и возможности снова исполнить все эти песни живьем! Приходите чествовать "Sinner" вместе с нами. Увидимся на концертах!»
Трек-лист винила:
Side A:
01. Sinner
02. Bodies
03. Tear Away
04. All Over Me
05. Reminded
06. Pity
Side B:
01. Mute
02. I Am
03. Follow
04. Told You So
05. Sermon
Цифровая версия "Sinner":
01. Sinner
02. Bodies
03. Tear Away
04. All Over Me
05. Reminded
06. Pity
07. Mute
08. I Am
09. Follow
10. Told You So
11. Sermon
12. Break You (Demo)*
13. The Man Without Fear (feat. Rob Zombie)*
14. Bodies (Chris Vrenna's XXX Tweaker Mix)*
