*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 30
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
17 апр 2026 : 		 Юбилейное издание DROWNING POOL выйдет летом

7 апр 2026 : 		 DROWNING POOL хотят успеть до конца года

12 мар 2026 : 		 У DROWNING POOL хватает материала для альбома

28 фев 2026 : 		 Новое видео DROWNING POOL x SORRY X

2 ноя 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме

10 сен 2025 : 		 DROWNING POOL и OFFSET в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL

6 авг 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»

10 июн 2025 : 		 DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner

28 май 2025 : 		 DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году

13 апр 2025 : 		 Новая песня DROWNING POOL

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал
Юбилейное издание DROWNING POOL выйдет летом



DROWNING POOL пятого июня выпустят новое издание Sinner, приуроченное к 25-летию дебютного альбома. Новая версия будет доступна в цифровом варианте и на виниле разных версий:

«Мы ценим всех наших замечательных фэнов, которые были с нами на протяжении последних 25 лет! Мы сыграем альбом "Sinner" полностью, а также другие любимые песни фанатов. С нетерпением ждем встречи со всеми и возможности снова исполнить все эти песни живьем! Приходите чествовать "Sinner" вместе с нами. Увидимся на концертах!»

Трек-лист винила:

Side A:

01. Sinner
02. Bodies
03. Tear Away
04. All Over Me
05. Reminded
06. Pity

Side B:

01. Mute
02. I Am
03. Follow
04. Told You So
05. Sermon

Цифровая версия "Sinner":

01. Sinner
02. Bodies
03. Tear Away
04. All Over Me
05. Reminded
06. Pity
07. Mute
08. I Am
09. Follow
10. Told You So
11. Sermon
12. Break You (Demo)*
13. The Man Without Fear (feat. Rob Zombie)*
14. Bodies (Chris Vrenna's XXX Tweaker Mix)*

* Bonus track




