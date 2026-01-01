Russell Allen's Atomic Soul

RUSSELL ALLEN представил балладу



RUSSELL ALLEN выпустил глубоко личную балладу "Love Her Like I Do (Ava's Song)" в рамках Месяца осведомленности об аутизме. Проникновенный трек дает возможность заглянуть в жизнь Allen'a как отца, воспитывающего дочь с аутистическим спектром, и передать трогательное послание сочувствия, принятия и безусловной любви.

"Love Her Like I Do (песня Авы)" отражает эмоциональное путешествие, в котором он наблюдает, как растет его дочь, преодолевает социальные трудности и находит свое место в мире. В песне сочетаются характерный вокал Russell'a с нежным, ранимым исполнением, в результате чего получилась одна из самых личных записей в его карьере.

«Песня писалась в течение нескольких лет, отражая эволюцию жизни нашей дочери. Наблюдение за ее поведением, которое большинство сочло бы странным, стало нормальным для меня и моей семьи. Ей становилось все труднее заводить друзей в своей жизни, хотя мы попробовали несколько групп и занятий, которые она могла бы изучить. Ее социальная тревожность подавляла ее чувства, и она просто уходила в свой "мир" и сильно раздражалась.

Самым душераздирающим моментом для меня было, когда она пришла домой из школы и спросила: "Почему дети играют и веселятся, но не со мной?" Тот факт, что она так хорошо осознавала свою ситуацию, был для нас одновременно и поучительным, и трудным, потому что мы знали, что она не могла изменить себя, чтобы ее приняли сверстники. Но почему она должна была это делать? Так что эта песня стала моим желанием — желанием отца — чтобы моя дочь нашла мир, полный людей, которые приняли бы ее и любили так же, как мы».

Выпущенный в рамках Месяца осведомленности об аутизме, трек призван пролить свет на жизненный опыт семей, сталкивающихся с различными проблемами, одновременно поощряя сострадание и понимание. С помощью "Love Her Like I Do (песня Авы)" Allen надеется повысить осведомленность и прославить красоту индивидуальности.




