Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Tesla

*



16 апр 2026 : 		 Новое видео TESLA

2 апр 2026 : 		 Новый релиз TESLA выйдет летом

19 мар 2026 : 		 TESLA запишут альбом кавер-версий

10 ноя 2025 : 		 TESLA запишут кавер-версии SUPERTRAMP, THE TEMPTATIONS, CLIMAX BLUES BAND

28 окт 2025 : 		 Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»

20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео TESLA



zoom
"I Love You", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Homage", выходящего 17 июля на Frontiers Music Srl:

01. Never Alone (original song)
02. Bring It On Home (Sam Cooke cover)
03. Spread Your Wings (QUEEN cover)
04. I Wish It Would Rain (THE TEMPTATIONS cover)
05. Night Moves (Bob Seger cover)
06. If I Can Dream (Elvis Presley cover)
07. Come And Get It (BADFINGER cover)
08. I Got You (James Brown cover)
09. Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)
10. I Love You (2026 Version) (CLIMAX BLUES BAND cover)
11. The Ballad Of Curtis Loew (LYNYRD SKYNYRD cover)
12. Have You Ever Seen The Rain (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)
13. I'd Rather Go Blind (Etta James cover)
14. Mind Your Own Business (Hank Williams Sr. cover)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 59

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом