Новое видео TESLA

"I Love You", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Homage", выходящего 17 июля на Frontiers Music Srl:
01. Never Alone (original song)
02. Bring It On Home (Sam Cooke cover)
03. Spread Your Wings (QUEEN cover)
04. I Wish It Would Rain (THE TEMPTATIONS cover)
05. Night Moves (Bob Seger cover)
06. If I Can Dream (Elvis Presley cover)
07. Come And Get It (BADFINGER cover)
08. I Got You (James Brown cover)
09. Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)
10. I Love You (2026 Version) (CLIMAX BLUES BAND cover)
11. The Ballad Of Curtis Loew (LYNYRD SKYNYRD cover)
12. Have You Ever Seen The Rain (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)
13. I'd Rather Go Blind (Etta James cover)
14. Mind Your Own Business (Hank Williams Sr. cover)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет