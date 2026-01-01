*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
Triumph

16 апр 2026 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

15 апр 2026 : 		 Сборник TRIUMPH выйдет летом

13 апр 2026 : 		 TRIUMPH открыли тур

9 апр 2026 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Репетиции идут просто отлично!»

22 фев 2026 : 		 TRIUMPH почти определились с сет-листом

1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси
Видео полного выступления TRIUMPH



Видео полного выступления TRIUMPH, которое состоялось тринадцатого апреля в Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже:

01. Time Canon
02. When The Lights Go Down
03. Somebody's Out There
04. Spellbound
05. Hold On
06. Allied Forces
07. Blinding Light Show
08. Rock & Roll Machine
09. Rocky Mountain Way (Joe Walsh cover)
10. Never Surrender
11. Lay It On The Line
12. 24 Hours
13. Follow Your Heart
14. Magic Power

Encore:

15. I Live For The Weekend
16. Band Introductions
17. Fight The Good Fight




