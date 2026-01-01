Видео полного выступления TRIUMPH



Видео полного выступления TRIUMPH, которое состоялось тринадцатого апреля в Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Time Canon

02. When The Lights Go Down

03. Somebody's Out There

04. Spellbound

05. Hold On

06. Allied Forces

07. Blinding Light Show

08. Rock & Roll Machine

09. Rocky Mountain Way (Joe Walsh cover)

10. Never Surrender

11. Lay It On The Line

12. 24 Hours

13. Follow Your Heart

14. Magic Power



Encore:



15. I Live For The Weekend

16. Band Introductions

17. Fight The Good Fight







