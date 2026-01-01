сегодня



THE PINEAPPLE THIEF на INSIDEOUT MUSIC



THE PINEAPPLE THIEF сообщили о заключении контракта с INSIDEOUT MUSIC.



Bruce Soord: «Присоединиться к семье InsideOut очень важная веха для THE PINEAPPLE THIEF. Проведя последний год в работе над материалом, стало понятно, что InsideOut идеально подходят для нашего дальнейшего продвижения. Мы с оптимизмом смотрим на наше сотрудничество и очень ждем, когда сможем показать всем, над чем мы работали!»







+0 -0



просмотров: 41

