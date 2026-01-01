Вокалист 3 INCHES OF BLOOD: «Мы начнем запись в 27м»



В рамках беседы с вокалистом 3 INCHES OF BLOOD, Cam Pipes ответил на вопрос есть ли у группы какие-то планы на написание нового материала:



«У нас есть какие-то планы на написание нового материала. Мы даже работаем над новым материалом, но вот когда он на самом деле будет представлен публике — это другой вопрос. Однако мы никуда не спешим. В нашем лагере есть много идей по написанию песен. Итак, мы планируем потратить большую часть этого года на то, чтобы поработать эти темы и сделать их максимально хорошими. Потому что, с точки зрения шоу, в этом году мы не будем сильно заняты — Hell's Heroes одно из немногих наших выступлений этого года — в 2027 году мы планируем быть намного более занятыми. И вот тогда-то мы и начнем записывать какую-нибудь новую музыку».







