EMLEE JOHANSSON покинула THE GEMS



EMLEE JOHANSSON опубликовала следующее сообщение:



«Я приняла трудное решение сделать перерыв в музыке и, следовательно, покинуть THE GEMS.



Я люблю группу, и часть меня всегда будет с ней, но за последние пару лет все эти гастроли меня невероятно вымотали. И дело совсем не в концертах. Мне очень нравится играть вживую, но все, что связано с путешествиями, недосыпанием, давлением и стрессом —выматывает очень сильно.



Мне нужно взять перерыв лично для себя, и хотя это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимала в своей жизни, я также рада начать новую главу.



Я прошу вас не переживать, а вместо этого поддержать и поблагодарить Guernica и Mona за то, что они в дела и продолжат работать с GEMS. Они заслуживают всей вашей любви и поддержки! Я всегда буду гордиться и благодарна за все, что я пережила вместе с ними и я очень благодарна за их дружбу.



Я хочу поблагодарить всех наших фэнов за то, что они сделали это путешествие таким особенным.



Я буду пристально наблюдать за THE GEMS и жаду увидеть, как они захватывают мир! И, конечно, мне очень интересно узнать, кто меня заменит.. Если вы крутая барабанщица, не стесняйтесь обращаться к девушкам!»



Mancini и Lindgren добавили в своем заявлении:



«Это конец целой эпохи. У нас было несколько недель, чтобы переварить эту информацию, и это было потрясающее известие. Мы хотим для Emlee только самого лучшего, поэтому, помня об этом, мы тоже нашли признание и очень гордимся тем, что она решилась на этот шаг. Мы поддерживаем ее, несмотря ни на что, и поддерживаем ее!



Мы любим вас и обещаем продолжать развивать наше наследие. Вы всегда будете для нас GEM».







