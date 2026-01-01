Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

The Gems

*



16 апр 2026 : 		 EMLEE JOHANSSON покинула THE GEMS

14 мар 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления THE GEMS

11 фев 2026 : 		 Новое видео THE GEMS

15 янв 2026 : 		 Новая песня THE GEMS

26 ноя 2025 : 		 Новая песня THE GEMS

16 сен 2025 : 		 Новое видео THE GEMS

30 мар 2025 : 		 Новое видео THE GEMS

6 мар 2024 : 		 Новое видео THE GEMS

24 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE GEMS

8 дек 2023 : 		 Новое видео THE GEMS

10 ноя 2023 : 		 Новое видео THE GEMS

4 окт 2023 : 		 Новое видео THE GEMS

17 июн 2023 : 		 Новое видео THE GEMS

4 май 2023 : 		 THE GEMS нашли лейбл

24 мар 2023 : 		 THE GEMS дебютировали на сцене

6 мар 2023 : 		 Бывшие из THUNDERMOTHER в THE GEMS
| - |

|||| сегодня

EMLEE JOHANSSON покинула THE GEMS



zoom
EMLEE JOHANSSON опубликовала следующее сообщение:

«Я приняла трудное решение сделать перерыв в музыке и, следовательно, покинуть THE GEMS.

Я люблю группу, и часть меня всегда будет с ней, но за последние пару лет все эти гастроли меня невероятно вымотали. И дело совсем не в концертах. Мне очень нравится играть вживую, но все, что связано с путешествиями, недосыпанием, давлением и стрессом —выматывает очень сильно.

Мне нужно взять перерыв лично для себя, и хотя это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимала в своей жизни, я также рада начать новую главу.

Я прошу вас не переживать, а вместо этого поддержать и поблагодарить Guernica и Mona за то, что они в дела и продолжат работать с GEMS. Они заслуживают всей вашей любви и поддержки! Я всегда буду гордиться и благодарна за все, что я пережила вместе с ними и я очень благодарна за их дружбу.

Я хочу поблагодарить всех наших фэнов за то, что они сделали это путешествие таким особенным.

Я буду пристально наблюдать за THE GEMS и жаду увидеть, как они захватывают мир! И, конечно, мне очень интересно узнать, кто меня заменит.. Если вы крутая барабанщица, не стесняйтесь обращаться к девушкам!»

Mancini и Lindgren добавили в своем заявлении:

«Это конец целой эпохи. У нас было несколько недель, чтобы переварить эту информацию, и это было потрясающее известие. Мы хотим для Emlee только самого лучшего, поэтому, помня об этом, мы тоже нашли признание и очень гордимся тем, что она решилась на этот шаг. Мы поддерживаем ее, несмотря ни на что, и поддерживаем ее!

Мы любим вас и обещаем продолжать развивать наше наследие. Вы всегда будете для нас GEM».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 38

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом