Новости
16 апр 2026 : 		 Аватары исполнят новые песни KISS

14 апр 2026 : 		 PAUL STANLEY: «KISS выступят в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas 2026»

23 мар 2026 : 		 Вокалист KISS о шоу аватаров

4 фев 2026 : 		 KISS набрали миллиард

22 янв 2026 : 		 Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME

21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS
Аватары исполнят новые песни KISS



Участники KISS Paul Stanley и Gene Simmons в недавнем интервью Pollstar поговорили о будущем шоу аватаров, премьера которого запланирована в Лас-Вегасе на 2028 год. В частности, они ответили на вопрос о том, какая эпоха группы будет представлена в этом шоу:

Gene: "Это будут культовые персонажи The Demon, the Starchild и так далее. Кого вы хотите включить в этот состав, решать вам".

Что касается того, какие песни войдут в шоу, Paul сказал:

«У нас будет вся классика прошлых лет и несколько сюрпризов».

Gene добавил: «Вы получите всё это, а также новые песни».

После того, как интервьюер попросил разъяснить, какие "новые" песни появятся в шоу, Gene сказал:

«Именно это и означает, новые песни, которые написаны нами. У нас уже есть готовые композиции».

В отличие от шоу "ABBA Voyage", которое воссоздает концерт ABBA 1970-х годов на специально построенной лондонской арене, аватары KISS, появившиеся на заключительном концерте группы в Нью-Йорке 2 декабря 2023 года, не были такими реалистичными, как цифровые копии ABBA. Вместо этого, как сообщает BBC News, аватары KISS, которые были показаны в Madison Square Garden, предстали в виде фантастических супергероев ростом в восемь футов, которые дышат огнем и выпускают электричество из пальцев, паря над аудиторией.

Генеральный директор Pophouse Jessica Koravos рассказала Pollstar: «То, что зрители увидели на MSG, было ранним прототипом концепции аватара KISS. С тех пор многое изменилось — как с точки зрения креативной концепции шоу, так и с точки зрения технологии аватара. Сейчас мы активно работаем с креативной командой высшего класса во главе с Thierry Coup — на прошлой неделе команда была на съемочной площадке, тестируя пиротехнические эффекты на новом поколении светодиодных экранов, чтобы убедиться, что мы максимально используем фирменное фаер-шоу KISS. Концепция шоу — это сумасшедшая поездка на американских горках в формате 4D по хитам, мирам комиксов и персонажам KISS».




