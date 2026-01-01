Аватары исполнят новые песни KISS



Участники KISS Paul Stanley и Gene Simmons в недавнем интервью Pollstar поговорили о будущем шоу аватаров, премьера которого запланирована в Лас-Вегасе на 2028 год. В частности, они ответили на вопрос о том, какая эпоха группы будет представлена в этом шоу:



Gene: "Это будут культовые персонажи The Demon, the Starchild и так далее. Кого вы хотите включить в этот состав, решать вам".



Что касается того, какие песни войдут в шоу, Paul сказал:



«У нас будет вся классика прошлых лет и несколько сюрпризов».



Gene добавил: «Вы получите всё это, а также новые песни».



После того, как интервьюер попросил разъяснить, какие "новые" песни появятся в шоу, Gene сказал:



«Именно это и означает, новые песни, которые написаны нами. У нас уже есть готовые композиции».



В отличие от шоу "ABBA Voyage", которое воссоздает концерт ABBA 1970-х годов на специально построенной лондонской арене, аватары KISS, появившиеся на заключительном концерте группы в Нью-Йорке 2 декабря 2023 года, не были такими реалистичными, как цифровые копии ABBA. Вместо этого, как сообщает BBC News, аватары KISS, которые были показаны в Madison Square Garden, предстали в виде фантастических супергероев ростом в восемь футов, которые дышат огнем и выпускают электричество из пальцев, паря над аудиторией.



Генеральный директор Pophouse Jessica Koravos рассказала Pollstar: «То, что зрители увидели на MSG, было ранним прототипом концепции аватара KISS. С тех пор многое изменилось — как с точки зрения креативной концепции шоу, так и с точки зрения технологии аватара. Сейчас мы активно работаем с креативной командой высшего класса во главе с Thierry Coup — на прошлой неделе команда была на съемочной площадке, тестируя пиротехнические эффекты на новом поколении светодиодных экранов, чтобы убедиться, что мы максимально используем фирменное фаер-шоу KISS. Концепция шоу — это сумасшедшая поездка на американских горках в формате 4D по хитам, мирам комиксов и персонажам KISS».







