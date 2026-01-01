Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
Ozzy Osbourne

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»
Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»



TOMMY CLUFETOS в недавнем интервью признался, что он так и не пристрастился к алкоголю и наркотикам, которые унесли жизни стольких культовых музыкантов.

«Я знаю, что на сцене выгляжу как псих, но я, пожалуй, самый трезвый парень, которого вы когда-либо видели в своей жизни. Я никогда не употреблял наркотики, я не пью, я просто играю рок-н-ролл, как парень, который это делает, — дикий и безбашенный. Потому что, когда я был ребенком, меня все эти штуки не интересовали. Я всегда думал, что дикость исходит из твоего нутра. И со мной это реально исходит из нутра».

Clufetos, который играл с Оззи Осборном более десяти лет, сначала в качестве участника сольной группы Оззи, а затем в качестве замены Bill'a Ward'a в гастрольном составе BLACK SABBATH, также спросили, может ли он, присоединяясь к известной группе, свободно высказывать свои мысли, собственный стиль исполнения партий ударных или он должен играть песни точно так же, как их играл предыдущий участник:

«В идеале, хотелось бы играть не так, как играл предыдущий парень, потому что он ушел. Что ж, я всегда стараюсь вернуть музыку к ее первоначальному воплощению, которое нравится людям, и, делая это, я в то же время играю в своем стиле. Я вкладываю в это свою энергию. И, надеюсь, моя страсть и мое увлечение музыкой возрождают то изначальное пламя, которое было у некоторых из этих артистов раньше».




