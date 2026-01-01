сегодня



Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»



TOMMY CLUFETOS в недавнем интервью признался, что он так и не пристрастился к алкоголю и наркотикам, которые унесли жизни стольких культовых музыкантов.



«Я знаю, что на сцене выгляжу как псих, но я, пожалуй, самый трезвый парень, которого вы когда-либо видели в своей жизни. Я никогда не употреблял наркотики, я не пью, я просто играю рок-н-ролл, как парень, который это делает, — дикий и безбашенный. Потому что, когда я был ребенком, меня все эти штуки не интересовали. Я всегда думал, что дикость исходит из твоего нутра. И со мной это реально исходит из нутра».



Clufetos, который играл с Оззи Осборном более десяти лет, сначала в качестве участника сольной группы Оззи, а затем в качестве замены Bill'a Ward'a в гастрольном составе BLACK SABBATH, также спросили, может ли он, присоединяясь к известной группе, свободно высказывать свои мысли, собственный стиль исполнения партий ударных или он должен играть песни точно так же, как их играл предыдущий участник:



«В идеале, хотелось бы играть не так, как играл предыдущий парень, потому что он ушел. Что ж, я всегда стараюсь вернуть музыку к ее первоначальному воплощению, которое нравится людям, и, делая это, я в то же время играю в своем стиле. Я вкладываю в это свою энергию. И, надеюсь, моя страсть и мое увлечение музыкой возрождают то изначальное пламя, которое было у некоторых из этих артистов раньше».







+0 -0



просмотров: 96

