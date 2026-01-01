Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 69
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
Elegant Weapons

*



20 апр 2026 : 		 RICHIE FAULKNER: «Надеюсь заниматься ELEGANT WEAPONS как можно дольше»

16 мар 2026 : 		 Лидер ELEGANT WEAPONS: «Хотите называть нас супергруппой — я не против»

15 мар 2026 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

28 окт 2025 : 		 Альбом ELEGANT WEAPONS почти готов

17 май 2025 : 		 RONNIE ROMERO о новом ELEGANT WEAPONS

13 апр 2025 : 		 ELEGANT WEAPONS почти закончили второй альбом

4 ноя 2024 : 		 У ELEGANT WEAPONS есть половина альбома

25 окт 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

19 июл 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

24 апр 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

2 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELEGANT WEAPONS

27 янв 2024 : 		 ELEGANT WEAPONS исполняют BLACK SABBATH

18 янв 2024 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

1 ноя 2023 : 		 RICHIE FAULKNER исполняет ELEGANT WEAPONS

3 июл 2023 : 		 ELEGANT WEAPONS исполнили BLACK SABBATH

2 июл 2023 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что будет заниматься ELEGANT WEAPONS после завершения деятельности JUDAS PRIEST

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

16 июн 2023 : 		 Видео с выступления ELEGANT WEAPONS

15 июн 2023 : 		 ELEGANT WEAPONS дебютировали на сцене

26 май 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

14 апр 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

24 фев 2023 : 		 Новое видео ELEGANT WEAPONS

31 янв 2023 : 		 Вокалист RAINBOW — об ELEGANT WEAPONS: «Люди будут очень удивлены тем, что услышат»

26 окт 2022 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, PANTERA и RAINBOW в ELEGANT WEAPONS
RICHIE FAULKNER: «Надеюсь заниматься ELEGANT WEAPONS как можно дольше»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью, посвященном промоушену второго альбома ELEGANT WEAPONS, ответил на вопрос о том, каким он видит себя через десять лет после того, как PRIEST уйдут на покой:

«Это отличный вопрос. Очень хороший вопрос. На самом деле я собрал группу ELEGANT WEAPONS именно из-за этого. Когда я присоединился к JUDAS PRIEST для участия в их прощальном туре, я понимал, что они не будут существовать вечно. Я присоединился к ним, когда им исполнилось 40 лет. Glenn Tipton сказал мне, что они не будут существовать вечно. Мы все понимаем, на каком этапе карьеры они находятся. Поэтому я сознательно задался вопросом: "Что я буду делать после этого?" И эта группа, которую я собрал, стала частью этого процесса.

Мне очень повезло, что мы выпустили второй альбом ELEGANT WEAPONS. Я не хотел, чтобы это был разовый альбом, выпущенный из-за пандемии. Так что я очень рад, что мы выпустили второй альбом. И, надеюсь, мы сможем стать более самобытными. Вы знаете, каково это, когда у группы есть свой стиль и хочется, чтобы у неё появилась своя индивидуальность и своя история. Неважно, сколько альбомов мы выпустим, — два, три или четыре, я буду только рад. JUDAS PRIEST создали свою нишу, как и BLACK SABBATH, IRON MAIDEN и все остальные группы. Было бы здорово и мне сделать что-то подобное. Собрать свой коллектив и выпустить пару альбомов — понимаете, о чём я? Именно для этого я и создал группу. Так что пока я могу это делать, я буду стараться и заниматься ELEGANT WEAPONS как можно дольше.

Мы все знаем, что группам приходится нелегко. Гастроли — дорогое удовольствие. Расходы растут, а больше денег никто не получает. Цены постоянно повышаются. Но я думаю, что говорю от лица всех: даже если бы все работали в ноль, они всё равно бы этим занимались, потому что любят это дело. Потому что они любят создавать музыку, и в нас живёт стремление создавать музыку и дарить её людям. Вот почему мы все этим занимаемся. Так что я бы с удовольствием играл, пока позволяет здоровье, как и все остальные. Посмотрим, что будет дальше».




