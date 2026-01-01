сегодня



RICHIE FAULKNER: «Надеюсь заниматься ELEGANT WEAPONS как можно дольше»



RICHIE FAULKNER в недавнем интервью, посвященном промоушену второго альбома ELEGANT WEAPONS, ответил на вопрос о том, каким он видит себя через десять лет после того, как PRIEST уйдут на покой:



«Это отличный вопрос. Очень хороший вопрос. На самом деле я собрал группу ELEGANT WEAPONS именно из-за этого. Когда я присоединился к JUDAS PRIEST для участия в их прощальном туре, я понимал, что они не будут существовать вечно. Я присоединился к ним, когда им исполнилось 40 лет. Glenn Tipton сказал мне, что они не будут существовать вечно. Мы все понимаем, на каком этапе карьеры они находятся. Поэтому я сознательно задался вопросом: "Что я буду делать после этого?" И эта группа, которую я собрал, стала частью этого процесса.



Мне очень повезло, что мы выпустили второй альбом ELEGANT WEAPONS. Я не хотел, чтобы это был разовый альбом, выпущенный из-за пандемии. Так что я очень рад, что мы выпустили второй альбом. И, надеюсь, мы сможем стать более самобытными. Вы знаете, каково это, когда у группы есть свой стиль и хочется, чтобы у неё появилась своя индивидуальность и своя история. Неважно, сколько альбомов мы выпустим, — два, три или четыре, я буду только рад. JUDAS PRIEST создали свою нишу, как и BLACK SABBATH, IRON MAIDEN и все остальные группы. Было бы здорово и мне сделать что-то подобное. Собрать свой коллектив и выпустить пару альбомов — понимаете, о чём я? Именно для этого я и создал группу. Так что пока я могу это делать, я буду стараться и заниматься ELEGANT WEAPONS как можно дольше.



Мы все знаем, что группам приходится нелегко. Гастроли — дорогое удовольствие. Расходы растут, а больше денег никто не получает. Цены постоянно повышаются. Но я думаю, что говорю от лица всех: даже если бы все работали в ноль, они всё равно бы этим занимались, потому что любят это дело. Потому что они любят создавать музыку, и в нас живёт стремление создавать музыку и дарить её людям. Вот почему мы все этим занимаемся. Так что я бы с удовольствием играл, пока позволяет здоровье, как и все остальные. Посмотрим, что будет дальше».







+1 -0



просмотров: 142

